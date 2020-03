Po tréninku přišla nemilá zpráva. Chtělo se mi brečet, přiznal Fuksa

Co vám proběhlo hlavou? Jste rád, že aspoň víte, na čem jste?

Přesně tak, za to jsem rád. Víme, že olympiáda bude za rok, teď si můžeme sednout a naplánovat, co dál. Ale jinak mě to samozřejmě hrozně mrzí, doufal jsem, že se ta situace podaří vyřešit a budeme moct v létě prodat, co jsme natrénovali.

Jak moc jste sledoval dění kolem odkladu olympijských her?

Zprávy kolem viru jsem se snažil nevnímat vůbec. Ale poslední týden, kdy se začaly objevovat informace, že Mezinárodní olympijský výbor přemýšlí o přeložení, jsem vždycky po tréninku koukal, co je nového. Psal jsem si i s Martinem Doktorem, který mě povzbuzoval, že je dobře, jak makám. Ale když jsem se dneska po tréninku dozvěděl, že hry opravdu odložili, tak se mi chtělo brečet...

Berete to tak, že i kdyby pandemie ustoupila, olympiáda by asi s ohledem na to, že se většina závodníků nemohla připravovat, nebyla úplně spravedlivá?

Já se soustředil spíš na sebe, ale samozřejmě vím, že situace je ve světě zlá a nebylo by to úplně fér ke sportovcům, co třeba ještě neměli vyjetá olympijská místa. Teď musíme zvednout hlavu a zjistit, jestli nám mezinárodní federace nachystá aspoň nějaké závody třeba na podzim.

S motivací k tréninku to teď asi bude složitější, když ani nevíte, jestli se nějaké závody pojedou.

Musíme se dohodnout, jestli v tréninku vůbec pokračovat, nebo spíš zregenerovat a pak začít s tréninkem nanovo. Musíme teď počkat, zatím vůbec nevím, co teď dělat, jestli letět domů. Nechci úplně přestat trénovat, když jsme toho na soustředění tolik odmakali.

Pozitivem na odkladu může být to, že váš mladší bratr Petr bude zase o rok starší a rychlejší a můžete mít větší šanci na úspěch na deblkanoi.

To je pravda, brácha zrychluje každým rokem, věřím, že na tom bude dobře. Horší je to se mnou, nevím, jestli budu ještě zrychlovat. (úsměv) Ale přípravu jsme měli perfektní, žádné zranění, bolístky... Tak snad to bude za rok stejné.

Jak je v Portugalsku, kde trénujete, znát současná pandemie koronaviru?

My jsme tu byli celý únor, pak se vrátili na týden domů, kdy zrovna začínaly ty nepříjemnosti a od pondělí platit zákaz cestovat. My naštěstí ještě podle plánu stihli odletět v neděli a ubytovat se tady v tréninkovém centru, kam už pak žádné nové hosty nepřijímali. Centrum je vzdálené od civilizace, nejsou tu žádní další lidé, jen jsme tu s Rusy a Poláky jako taková jedna velká rodina. Máme tu být do pátého dubna, ale teď nevím, jestli to bude mít smysl.