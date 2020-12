Je to vůbec poprvé v moderní historii, co je termín olympijských her přeložen. V minulosti se olympiáda třikrát zrušila, ve všech případech to bylo z důvodu vypuknutí světové války. Jednalo se o hry 1916 v Berlíně, 1940 v Tokiu/Helsinkách a 1944 v Londýně.

Hry v Tokiu sice byly přesunuty na rok 2021, jejich označení však z marketingových, obchodních a praktických důvodů zůstává na Tokio 2020.

Tokio 2020

Mezi kandidáty na pořádání letní olympiády 2020 byl kromě Tokia také Istanbul a Madrid, Dauhá a Baku nepostoupily mezi kandidátská města, Řím svou přihlášku stáhl. O pořadatelském městě se rozhodlo 7. září 2013 v Buenos Aires, kdy v první kole hlasování vypadla španělská metropole Madrid, následně bylo vybráno Tokio s 60 hlasy proti 36 hlasům pro Istanbul.

V rámci sportovního programu se v Tokiu objeví hned několik nových sportů - karate, skateboarding, sportovní lezení, surfing a basketbal 3x3. Poprvé od roku 2008 se opět pod pěti kruhy představí softball, baseball a medailová sada dráhových cyklistů se znovu rozroste o disciplínu madison.

Sportoviště

Olympiáda v Tokiu proběhne na třiatřiceti sportovištích, 28 z nich je v blízké, osmikilometrové vzdálenosti od olympijské vesnice. Některá sportoviště byla použita už během letní olympiády v roce 1964. V říjnu 2019 bylo rozhodnuto, že maraton a závody v chůzi se budou z důvodu obav z vysokých teplot v hlavním městě, ležícím na ostrově Honšú, konat v Sapporu na nejsevernějším japonském ostrově Hokkaidó.

Seznam sportovišť pro OH Tokio 2020 Sportoviště Využití Kapacita Národní stadion Yokohama fotbal 72 000 Olympijský stadion Zahajovací a závěrečný ceremoniál, atletika, fotbal 68 000 Saitama Stadium fotbal 64 000 Miyagi Stadium fotbal 49 000 Tokijský stadion fotbal, sedmčkové ragby, moderní pětiboj 48 000 Sapporo Dome fotbal 41 000 Ibaraki Kashima Stadium fotbal 40 000 Yokohama Baseball Stadium baseball, softball 35 000 Country Club Kasumigaseki golf 25 000 Mezinárodní závodní dráha Fudži silniční cyklistika 22 000 Saitama Super Arena basketbal 21 000 Ariake Tennis Park tenis 19 900 Sea Forest Cross-Country course jezdectví 16 000 Akvatické centrum Tokio plavání, skoky do vody, synchronizované plavání 15 000 Hokejový stadion Oi pozemní hokej 15 000 Ariake Arena volejbal 15 000 Fukushima Azuma Stadium baseball, softball 14 300 Gymnastické centrum Ariake sportovní gymnastika 12 000 Park Šiokaze plážový volejbal 12 000 MTB okruh Izu horská kola 11 500 Japonský Budókan judo, karate 11 000 Národní stadion Yoyogi házená 10 200 Makuhari Masse Hall zápas, taekwondo, šerm 10 000 Park jezdectví jezdectví 9 300 Sportovní park Aomi basketbal 3x3, sport. lezení 8 400 Kasai Canoe Slalom Centre vodní slalom 7 500 Kokugikan Arena box 7 300 Musashino Forest Sport Plaza badminton, moderní pětiboj 7 200 Metropolitní gymnázium stolní tenis 7 000 Sportovní park Ariake BMX, skateboarding 7 000 Pláž Tsurigasaki surfing 6 000 Park Jumenošia lukostřelba 5 600 Námořní park Odaiba dálkové plavání, triatlon 5 500 Centrum vodního póla Tatsumi vodní pólo 4 700 Velodrom Izu dráhová cyklistika 3 600 Přístav Enošima jachting 3 600 Střelnice Asaka sportovní střelba 3 200 Park Musašinonomori silniční cyklistika Sapporo Odori Park maraton, chůze

Časový posun

V Japonsku je o devět hodin více než v Česku, většina sportovních klání tak bude začínat brzy ráno středoevropského času.

Logo

Autorem loga pro Olympijské hry v Tokiu 2020 je designér Asao Tokolo, jehož dílo robrazuje prstenec propojených modrých obdelníků. Původní logo olympiády bylo předmětem soudního sportu s belgickým divadlem, pořadatelé proto museli výběrové řízení opakovat. Pro vítěze hlasovala veřejnost.

Loga olympiády a paralympiády v Tokiu 2020.

Tokyo2020.com

Tokio 1964

Japonsko hostí olympijské hry již počtvrté. Tokio hostilo letní olympiádu v roce 1964, zimní olympijské hry byly v roce 1972 v Sapporu a 1998 v Naganu.

Olympiáda v roce 1964 byla ukázkou modernizace Japonska. Bylo zde představeno několik nových technologií, včetně cílové fotografie u sprintů, nového měřícího systému u plavání nebo živého vysílání do celého světa. Československá výprava byla s čtrnácti medailemi devátou nejúspěšnější zemí her. Tři zlaté vybojovala Věra Čáslavská, která se v Japonsku stala sportovní superhvězdou, nejcennější kov vybojoval také Jiří Daler v dráhové cyklistice a Hans Zdražila ve vzpírání.

Medaile

Sada medailí je pro olympijské hry v Tokiu vyrobena z recyklovaných telefonů, které věnovali sami obyvatelé Japonska. Celkem bylo vybráno téměř 79 000 tun mobilních telefonů. Design medailí, jež byl vybrán z více než čtyř stovek návrhů, tvoří řecká bohyně Niké, druhou stranu medaile vyplňují olympijské kruhy a logo her v Tokiu.