Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus podpořil konání olympijských her v Tokiu navzdory pokračující pandemii koronaviru. Ředitel organizačního výboru Toširó Muto se v úterý nechal slyšet, že by hry mohly být na poslední chvíli zrušeny, pokud by rychle přibývali nakažení v olympijské bublině. Prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach tuto variantu zásadně odmítl.