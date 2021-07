Olympijské hry v Tokiu pokračují úterním programem. Po stříbru Lukáše Rohana se český vodní slalom dnes nedočká další medaile. Kajakářka Kateřina Minařík Kudějová se do finále nedostala. Tenistka Markéta Vondroušová senzačně zvítězila nad domácí hvězdou Naomi Ósakaovou 6:1, 6:4 a na olympijských hrách v Tokiu prošla do čtvrtfinále, Barbora Krejčíková nestačila na Švýcarku Bencicovou a dvouhra pro ni skončila. Ani Karolína Plíšková svůj zápas nezvládla, s Vondroušovou se loučí i ve čtyřhře. Druhý deblový pár Krejčíková-Siniaková postupuje. Italce Giorgiové podlehla ve dvou setech 4:6 a 2:6. Velký výkon předvedla Barbora Seemanová, která v semifinále na 200 m volným způsobem překonala český rekord a postoupila do středečního finále, to se naopak nepovedlo Kristýně Horské v polohovce na 200 metrů. V Tokiu se dnes rozděluje 22 medailových sad. Tenisové zápasy s českou účastí můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz.