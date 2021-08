Olympijským vítězem v nejtěžší váhové kategorii volnostylařů do 125 kilogramů se stal Američan Gable Steveson. Ve finále zdolal 10:8 prvního nasazeného Gruzínce Gena Petriašviliho. Ve váze do 74 kg slavil ruský zápasník Zaurbek Sidakov. Nejlepší volnostylařkou kategorie do 53 kg je Japonka Maju Mukaidaová.