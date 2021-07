Úřadující mistr světa by mohl jít trénovat ještě v sobotu v osm ráno, ale to si nechá ujít. "To je na mě opravdu už moc brzo, takže budu vyspávat," řekl ČTK a deníku Sport. Před středeční kvalifikací se už pojede projet jen na mírně tekoucí vodu za dojezdem. Z finálního tréninku měl dobrý pocit. "Skoro bych řek, že mi to šlo," prohlásil s úsměvem.

To ve čtvrtek měl pocity jiné. "Včera jsem jel poslední celé tratě. To je poslední zkouška, jak to člověk vydrží a tak. Úplně jsem s tím nebyl spokojený a pak mi z domova psala babička, děda, maminka. Všichni mi psali, že je to dobrý, ať jsem v klidu. Táta se tady asi nudil, tak zavolal do Jablonce, a najednou to ví celá rodina, že mi to jednou nešlo na tréninku. Nebo spíš, že jsem nebyl spokojený," vyprávěl osmadvacetiletý závodník, kterého trénuje jeho otec Jiří Prskavec starší.

Ježdění v Tokiu si užívá. "Je to nová trať, kterou se musím naučit. Trať, která k mému překvapení je fakt jiná než Rio, než Troja. Je to svým způsobem specifická trať, i když to má stejné překážky. Až mě to zarazilo, že to vůbec jde z toho udělat, je to unikát," řekl. Pozitivně hodnotil změny, které se na dříve nespravedlivé trati před hrami udály. "Přijeli jsme sem a byla to úplně jiná trať. Jako kdyby to všechno vyndali a znova nandali. Ta změna je obrovská. Jenom těch prvních 50 metrů je hodně podobných, ale zbytek trati je prostě jinej a určitě lepší," pochvaloval si.

Jiří Prskavec u olympijského kanálu se svým otcem a trenérem.

Markéta Musilová

Lehké to ale na olympijské trati rozhodně nebude. "Ta trať je taková hodně válcovitá, mezitím to neteče, takže to bude stát hodně síly. Ta loď se nesmí zastavit," řekl Prskavec. Od stavitelů očekává hodně zamotané rozestavení branek, které povede k poměrně dlouhým časům mezi 90 a 95 sekundami.

V Riu získal bronzovou medaili ještě jako svobodný mládenec, tentokrát už na hry odjel od manželky Terezy a dvou malých synů Jiřího a Marka. "Řekněme, že jsem si sem přijel odpočinout. Karanténní jednolůžák pro mě byl chvilku fakt příjemný po tom, co před odjezdem to bylo fakt náročné. Ty naši dva bobíčci spali opravdu na střídačku a nebyla to žádná sranda. Do toho ještě fakt těžký trénink a opravdu jsem byl hotovej," svěřil se.

Domácí režim si ještě ztížil tím, že se chtěl s předstihem aklimatizovat na olympijský čas. "Vymyslel jsem takovou skvělou blbost, že se budu posouvat v čase už doma. Takže jsem chodil spát dřív než kluci, takže ty scény, že se nechce spát, jsem vnímal při svém usínání. Takže to se spí nádherně. Ráno jsem vstával v pět, tak jsem měl čas vyndat myčku, uklidit hračky, aby přišli do čistého. Protože to jsem už nemohl nechat na Terce, ta chudák by toho měla dost," líčil.

Po rodině se mu začíná stýskat, ale je s ní v kontaktu alespoň na dálku. "Jiříček na mě byl naštvanej, že jsem odjel. To byly tak první tři čtyři dny. Řeklo se mu, že volá táta, a šel pryč. Teď už se mu stýská, takže k tomu chodí. On mě taky rád vypíná. Takže my si voláme třeba desetkrát za sebou jenom proto, aby mohl zmáčknout ten čudlík," smál se Prskavec. Jeho manželka udělala dvouletému staršímu synovi kalendář, ve kterém každý večer škrtá políčko. "Má to až od mého příjezdu. Má tam letadlo, kdy letím a kdy přijedu. To ho baví. Už se na mě taky těší," uvedl Prskavec.