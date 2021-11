Mezi 1500 účastníky přípravných akcích před zimní olympiádou v Pekingu měli dva sportovci pozitivní test na covid-19. Oznámili to organizátoři únorových her.

Jména ani národnost nakažených sportovců nebyla zveřejněna. Místopředseda komise pro prevenci pandemie na hrách Chuang Čchung podle agentury AP pouze uvedl, že šlo o sáňkaře, kteří do Číny přijeli trénovat a na listopadový závod Světového poháru.

Oba sáňkaři byli bez příznaků a bylo jim umožněno trénovat. Na hotelu však museli být v karanténě. Protože však Čína pro účastníky zmírnila opatření, vyhnuli se přísné dvoutýdenní izolaci. Od října do Pekingu v rámci přípravy na hry přicestovalo na 1500 lidí.

Organizátoři také vyjádřili politování nad vážnou nehodou, při které si polský sáňkař Mateusz Sochowicz při tréninku zlomil levou čéšku a na pravé noze utrpěl řeznou ránu až ke kosti.

Odmítli však obvinění, že pořadatelé a záchranáři nesplnili povinnost. Šéf olympijských areálů Jao Chuej prohlásil, že lékaři byli na místě do tří minut a Sochowicz byl do 19 minut v nemocnici, z nž by měl být dnes propuštěn.

Podle Mezinárodní sáňkařské federace za nehodu mohlo selhání lidského faktoru, protože Sochowicz narazil do zábrany, která měla být otevřená. Další detaily však federace nezveřejnila a pouze uvedla, že bezpečnostní opatření byla po nehodě zpřísněna.