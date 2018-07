Překazí Jihoafričanka Kratochvílové oslavu? Nevím, jestli rekord chce, tvrdí česká legenda

Když jste minulou sobotu Semenyaovou v Paříží sledovala, už jste znala její čas?

Nemohla jsem do televizního záznamu vydržet, tak jsem se na čas podívala. Možná to bylo lepší, než kdybych se dívala rovnou. (úsměv)

K vašemu rekordu jí chybí necelá sekunda. Jak moc to na osmistovce je?

V životě to je nic. Na dráze to ještě kousek je, ale v jejích silách ubrat sekundu je, letos by měla rekord zaběhnout. Už mi párkrát přišlo, že na rekord měla, ale že tolik se jí nechce, ani nebyla po doběhu nijak moc zdrchaná. Říkala jsem si, že tam rezervu má, nevím, jestli rekord opravdu zaběhnout chce, aby se kolem ní nespustilo něco, co by nechtěla. Ale ona je teď jediná, kdo na rekord má.

Caster Semenyaová si v Paříži zaběhla osobní rekord.

Francois Mori

Jak situaci kolem Semenyaové vnímáte? Nepřijde vám zvláštní, že IAAF zavede pravidlo, podle něhož kvůli vysoké hladině testosteronu nemůže se ženami závodit, ale platit začne až po sezóně v listopadu?

Možná je to kvůli tomu, že se objevily protesty ze strany Jihoafričanů, které můžou skončit u soudů a arbitráží… Ona sama říkala, že se léčit nebude, tak jsem zvědavá, co se bude dít v listopadu, jak se k tomu všichni postaví.

Semenyaová v Paříži běžela bez vodiče, což dnes není při pokusech o rekord obvyklé, i když vy jste také tehdy v Mnichově žádného neměla…

Já myslím, že právě ona jediná to může zvládnout i bez vodiče. Navíc v Paříži běžela výborně i druhá Niyonsabaová (čas 1:55,86), určitě ji za sebou cítila, což ji hnalo.

Očima Jakuba Holuši, českého rekordmana na 1500 m „Semenyaovou jsem sledoval v Paříži a jak jsem se bavil i s manažery, myslím, že jen čeká na správný moment, kdo udělá nejlepší nabídku, aby z toho vytěžila úplné maximum. Letos světový rekord zaběhne, to je můj názor, je na něj připravena.“

Další osmistovku má Semenyaová v plánu v Monaku, budete nervóznější než obvykle?

Vždycky trochu jsem, když vidím, že první kolo rozběhly rychleji než já, což se stává, pak čekám na poslední stovku. Nervózní budu, nedalo by se nic dělat, i když si říkám, že 26. července už je blízko, tak by rekord mohl vydržet. Kdy se běží v Monaku?

Když se rekord dožije pětatřicetin, uspořádáte oslavu?

Určitě. Už jsme si říkali, že bychom třeba na stadiónu udělali větší sešlost.

Mimochodem, pořád závody sledujete se stopkami v rukou, nebo spoléháte na televizní grafiku?

Už ne tak často, občas je zapomenu na stadiónu, ale většinou si stopky beru.