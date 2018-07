Měla jsem i depky, přiznává Hejnová. Na překonání bolesti už si ale zvykla

Sedmého června v Oslu a pak až o tomto víkendu při mistrovství republiky v Kladně. Přes sedm týdnů trvala závodní pauza jednatřicetileté Zuzany Hejnové. Důvodem byly potíže s vazy v koleni, které ale neoslabily vyhlídky dvojnásobné světové šampiónky na 400 m překážek před ME v Berlíně. Vždyť evropská medaile jí stále ve sbírce chybí.

Jak dopadl závodní test před cestou do Berlína?

Ne úplně optimálně. Myslela jsem, že poběžím o něco rychleji (vyhrála v čase 56,08 s). Je hrozně znát, že jsem tak dlouho nezávodila, ale jsem ráda, že jsem se tu dvakrát proběhla, byl to pro mě dobrý trénink směrem k Evropě.

Jak vydrželo vaše zdraví?

Já myslím, že stoprocentní už nebude nikdy, ani nevím, jestli to ve vrcholovém sportu jde. Ale jsem na tom tak, že můžu běhat, to je pro mě zásadní. Samozřejmě nějakou bolest pořád překonávám, ale na to už jsem si po těch letech zvykla.

Co jste s kolenem měla?

Začalo mě to bolet po jednom tréninku. Když to fakt vypadalo dobře a přestávala mě bolet pata, která mě trápila předtím, začalo mě tahat zadní stehno. Zřejmě jsem si přetížila šlachu pod kolenem a ta se hrozně špatně hojí.

Pořád vás zlobí?

Koleno bylo teď v pohodě, až jsem byla překvapená, že mě nebolelo. Ale asi jak jsem dlouho nepoužívala achilovky, tak mě bolí obě. Je to věčný boj, ale jsem zvyklá. Musím hodně povolit lýtka a věřím, že aspoň takhle budu schopná běžet.

Není to poprvé, kdy se dáváte dohromady před vrcholnou akcí, zažila jste to před mistrovstvím světa v Pekingu 2015 i olympiádou v Riu.

Pořád si říkám, že před olympiádou jsem měla jeden kulhavej start, pak jsem byla čtvrtá a dokázala z toho vytlačit čas pod čtyřiapadesát. Věřím, že budu na Evropu připravená. Potřebuju velký závod. Naštěstí to v Evropě není moc nabité, spousta favoritek je taky zraněná. Já věřím, že nějaká medaile padne. A dám do toho všechno, aby byla ta nejcennější.

Takže jste nepropadala pesimismu, když jste rušila jeden závod za druhým?

Samozřejmě mě to mrzelo. Nechtěla jsem riskovat a na Evropu se připravit, občas jsem měla nějakou depku. Je to náročné, ale není se čemu divit, jsem vždycky všude nejstarší. (úsměv)

Chybějící medaile z mistrovství Evropy je velkou motivací?

Určitě. Je pravda, že Evropa pro mě nikdy nebyla taková motivace jako olympiáda nebo svět, ale teď věřím, že to konečně zlomím.