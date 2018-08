Jak probudit draka? Možná změním disciplínu, překvapil Maslák

Postoupil. Ale plány Pavla Masláka, že rozběh zvládne volně a pošetří síly, vzaly za své. Bývalý mistr Evropy a český rekordman musel čekat do posledního běhu, jestli jeho čas 45,83 s bude stačit na cestu do semifinále mistrovství Evropy v Berlíně.

Halový král posledních let na evropské i světové scéně neprožívá ideální sezónu. Zatím běžel nejrychleji v červnu 45,64 s, horší sezónní maximum měl naposledy před sedmi lety.

Chybí dravost

Samozřejmě se může ještě v Berlíně či zbytku sezóny zlepšit, ale sám na sobě cítí, že energii nemá takovou, jako když se před šesti lety v Helsinkách stal mistrem Evropy, či o rok později bral možná ještě cennější páté místo na mistrovství světa v Moskvě.

„Tehdy jsem byl čtvrtkař-začátečník, Mladý, dravý, vletěl jsem do toho a nic neřešil. Teď je to čím dál těžší,“ srovnává rodák z Havířova, jenž je na vrcholné halové akci neporažený už šest let. „I letos jsem sice měl v hale zlato, ale časově to také nebylo takové jako dřív. Před čtyřmi lety bych běžel o desetinu a půl rychleji,“ přiznává.

V sedmadvaceti letech ještě rozhodně nemusí být za čtvrtkařským zenitem. Proto s trenérem Daliborem Kupkou vymýšlejí různé scénáře, jak opět v Maslákovi probudit draka, jakým byl před několika lety.

Potřebuje odpočinek

„Potřeboval bych udělat hluchý rok, kdy bych jen trénoval, a udělal si aktivní volno. Pořád se soustředím na závody, potřebuju si odpočinout, abych zase získal dravost,“ přemítá. Jenže příští rok je halové mistrovství Evropy v Glasgow, kde má šanci na unikátní čtvrtý titul v řadě, na podzim pak mistrovství světa v Dauhá. A za další rok tokijská olympiáda…

„Nebo bych mohl změnit disciplínu,“ nabízí druhou možnost. V hale by zůstal čtvrtkařem, ale v létě by se příští rok zaměřil na dvoustovku, které se úspěšně věnoval v mládežnických kategoriích a drží na ní český rekord 20,46 s.

„Určitě je na ní ve světě větší konkurence, ale v trénincích běhám rychle. A já si fakt potřebuju odpočinout, od roku 2010, kdy jsem přišel do Prahy, je to osm let pořád dokola a člověk je unavený,“ říká.