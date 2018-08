Česká oštěpařka zařídila postupem rodičům svatbu

Z plochy Olympijského stadiónu v Berlíně si odnášela svůj premiérový postup do finále vrcholné akce a v ruce velkou čokoládu. „Ta je od tatínka,“ hlásila oštěpařka Irena Šedivá, jíž účast mezi elitní dvanáctkou vynesl hod dlouhý 59,34 m.

Dokonce i její kouč Jan Železný, který obvykle dokáže najít chyby i těch nejvydařenějších hodech, vypadal na tribuně spokojeně. „Říkal, že má radost. A on je v tom upřímný, když něco řekne, tak si to myslí, toho si moc cením,“ přiznávala Šedivá, která do skupiny světového rekordmana přešla loni na podzim po čtyřletém studiu v americké Virginii.

Tatínkovi bylo horko

Ještě jeden důsledek bude mít její účast ve finále. „Tatínek slíbil, že když postoupím, tak si maminku konečně po 25 letech vezme. Tak doufám, že to klapne,“ culila se Šedivá, jíž rodina fandila z tribuny. „Všimla jsem si, že tátovi bylo horko z toho počasí, teď už vím, z čeho ještě,“ s úsměvem vykládala oštěpařka.

V pátek se ukáže rodičům znovu, „Vždycky kupujeme lístky i na finále a oni se pak koukají na ty ostatní závodnice. Jsem ráda, že teď budou poprvé koukat i na mě,“ těší oštěpařku, pro níž byl dosud největším úspěchem bronz z univerziády.

„Ve finále už budu chtít hodit konečně technicky správně, tak, jak na tom celý rok pracujeme. Už nebudu nervózní, bylo by skvělé, kdyby padl i osobák,“ přiznává Šedivá, která si své maximum letos posunula na 60,51 m.