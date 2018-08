Životní první den! Jen s chladící vestou byla Cachová opatrná

Kateřina Cachová při dvoustovce na ME v Berlíně.

Sedmibojařky během úvodní disciplíny na ME (zleva) Kateřina Cachová, Louisa Grauvogelová a Carolin Schaeferová.

Najdete na úvodních čtyřech disciplínách vůbec nějaký kaz?

Spokojená jsem, dlouho se mi na vrcholné akci nepovedlo takhle závodit. Sezónní maxima a jedno vyrovnané osobní potěší. Už s překážkami jsem byla spokojená, ve startovce byly rychlejší holky a doběhla jsem druhá. Z výšky jsem byla nadšená, takhle se mi strašně dlouho nepovedla, po osmi letech jsem si vyrovnala osobák, což mě nakoplo. Na kouli jsem věřila trochu víc, protože se mi poslední trénink povedl, ale člověk se trochu namlsá a pak je těžší se tomu v soutěži vyrovnat. A dvoustovku jsme si potáhly s Luckou Vadlejch, s níž jsme dřív trénovaly, a hrozně jsme si pomohly. Myslím, že i ona bude ráda.

Jak jste snášela na ploše velké vedro?

Já jsem snad připravená, mám ledy i chladící vestu. Ale je to pro mě náročné. Jako mladší jsem měla hrozně ráda, když bylo takové teplo, protože jsem se nemusela tolik rozcvičovat. Ale i když nemáme takové horko jako kluci na desetiboj, přijde mi to strašný.

Chladící vestu jste využila?

Měla jsem ji na kouli, ale nebyla jsem si jistá, jak moc ji můžu na ploše používat, protože jsem se s nikým nedomluvila a bála jsem, že nebudou vidět partneři na dresu… Snažila jsem se přes ni hodit triko. Bylo fakt vedro, nevím, jak to ti kluci zvládali. Nedivím se, že jich tolik odpadlo.

Jak se těšíte na druhý den?

Těším. Odtrénovala jsem všechno, jak jsme s trenérkou chtěly, tak myslím, že by to mohlo být dobré.

Na stadiónu opět strávíte hodně času, dálka začíná před jedenáctou dopoledne, osmistovku poběžíte po osmé večer.

Zažila jsem i horší časáky. Líbilo se mi, že byla dvoustovka hned po kouli, protože někdy nám dají třeba v šest kouli a v půl desáté dvoustovku, to se pak musíte znova rozcvičovat… V Amsterdamu jsme měli dálku až kolem poledne, tak jsme se aspoň prospaly, protože do postele se tady dostaneme někdy v půl jedné a v šest vstáváme. Ale dá se to zvládnout.

Budete se dívat na průběžný stav a počítat body? Třeba od bronzové Rakušanky Dadicové vás dělí necelých 60 bodů.

Určitě se podívám. Jsem zvyklá ještě od bývalého trenéra (Michala Buzka), protože on je velký statistik a má všechno propočítané, už před závodem mi posílal nějaké tabulky s letošňáky a osobáky holek, takže přehled mám. Většinou se po prvním dnu podívám, abych věděla, kdo tam může útočit…

Lepší první den jste zatím nezažila a teď přišel na velké akci, které vám mezi dospělými tolik nevycházely.

My trochu změnily styl sezóny. Loni jsem šla dva víceboje, pak jsem musela jet na vícebojařské mistrovství Evropy družstev, které už pro mě bylo přes čáru. Vícebojařky se kolikrát soustředí na jednu vrcholnou akci, nejdou ani Götzis. Dvě Maďarky tu nemají ani letošňák, mají uznaný limit z loňska. Loni jsem měla mistrovství světa jako čtvrtý závod a byla vybouchaná. Tak jsme přípravu přizpůsobily, posunuly závěrečné soustředění, abych si stihla odpočinout a myslím, že to byla správná cesta.