Naději na medaili držel Maslák, česká štafeta skončila sedmá. Hodboď si doběhl pro osmé místo

Adam Kszczot získal v Berlíně potřetí za sebou titul mistra Evropy v běhu na 800 metrů v čase 1:44,59 a polské výpravě zajistil už páté zlato. Lukáš Hodboď při své premiéře ve velkém závodě skončil osmý. Čtvrtkařská štafeta obsadila sedmé místo. Britská sprinterka Dina Asherová-Smithová po stovce vyhrála i dvojnásobnou trať, navíc v nejlepším světovém čase roku 21,89. Druhé zlato má během dvou dnů i sedmnáctiletý Nor Jakob Ingebringtsen, který triumfoval v běhu na 5000 m. Chorvatská diskařka Sandra Perkovičová vyhrála na ME popáté za sebou, což se ještě nikomu nepovedlo.

Hodboď slaví životní úspěch

Dvaadvacetiletý Hodboď se postaral asi o největší příjemné překvapení z české výpravy. Do Berlína přijel až s 27. časem ze všech půlkařů, ale velkých jmen se nezalekl. V rozběhu si vylepšil osobní rekord o téměř půl sekundy časem 1:46,50, takticky zvládl i semifinále.

Třetí rychlý běh během tří dnů už byl nad jeho síly a ve finále doběhl poslední v čase 1:46,60. Stejně jako v předchozích bězích byl ale v průběhu závodu aktivní. "I jsem si v tom finiši ještě na šestistovce věřil, že bych na ně mohl zaútočit, ale dneska byli lepší. S trenérem jsme s finále nepočítali. Na tu třetí půlku během tří dnů ještě nebylo vyladěno, ale ten čas je pořád skvělý a já jsem za něj rád," řekl Hodboď.

Asherová-Smithová bude útočit na hattrick

Asherová-Smithová se jako první žena letos dostala pod 22 sekund a ve štafetě bude mít šanci získat zlatý hattrick, což se naposledy podařilo Němce Katrin Krabbeové v roce 1990 ve Splitu. Osobní rekord si zlepšila o 18 setin a obhájila zlato z Amsterodamu. Znovu porazila dvojnásobnou mistryni světa na dvoustovce Dafne Schippersovou z Nizozemska.

Ingebrigtsen ovládl i závod na 5000 metrů

Sedmnáctiletý Nor Jakob Ingebrigtsen necelých 24 hodin po triumfu v běhu na 1500 m vyhrál na mistrovství Evropy závod na 5000 m v čase 13:17,06. Stříbro získal jeho starší bratr Henrik a soupeři mohli být rádi, že třetí člen klanu Filip na poslední chvíli start ve druhém závodě během dvou dnů odřekl. Bronz zbyl na Francouze Morhada Amdouniho, který v Berlíně vyhrál běh na 10.000 m.

Jakob Ingebrigtsen triumfoval v hodně neobvyklé kombinaci tratí. Spolu s bratrem vyrazili dopředu uprostřed posledního okruhu a nikdo ze soupeřů s nimi nedokázal držet krok. Henrik měl sice na kontě letos nejlepší evropský čas, ale ani on na mladšího bratra nestačil. Ten se zlepšil o víc než tři sekundy a překonal evropský juniorský rekord.

Swietá-Erseticová ovládla čtyřstovku, Staňková v disku dvanáctá

Polskou zlatou kolekci rozšířila i Justyna Swietá-Erseticová, když vyhrála běh na 400 metrů v nejlepším letošním evropském čase 50,41. Osobní rekord si zlepšila o více než půl sekundy. Řekyni Marii Belibasákiovou předstihla až těsně před cílem a porazila ji o čtyři setiny. Swietá-Erseticová o 70 minut později pomohla k dalšímu zlatu štafetě.

Perkovičová byla jasnou favoritkou soutěže diskařek. Vždyť od roku 2010 prohrála jediný velký závod - finále na MS v Pekingu v roce 2015 a letos hází o šest metrů dál než její největší soupeřka. Ale ve finále se trápila a o pátém vítězství v řadě rozhodla až v páté sérii hodem dlouhým 67,62, tím se soupeřkám vzdálila o více než čtyři metry. Eliška Staňková skončila dvanáctá výkonem 57,04.

V dálce kralovala Mihambová

Dálku vyhrála domácí Malaika Mihambová skokem dlouhým 675 cm. Britka Lorraime Ugenová, která letos jako jediná na světě překonala sedm metrů, neprošla do užšího finále. Obhájkyně titul Srbka Ivana Španovičová k finále vůbec nenastoupila kvůli zranění achillovky.

Další zlato pro hostitelskou zemi získal trochu nečekaně výškař Mateusz Przybylko, který jako jediný zdolal 235 cm. Juniorský mistr Evropy Maksim Nadesekau z Běloruska měl ze všech finalistů nejlepší letošní výkon 233 cm, dnes ho zopakoval, ale stačilo to jen na stříbro. Lídr světových tabulek Rus Danil Lysenko pro porušení dopingových pravidel nesměl startovat, částečně ho zastoupil jeho krajan Ilja Ivanjuk třetím místem.

Čtvrtkařské štafetě vládli Begličané, Češi doběhli sedmí

Čtvrtkařskou štafetu vyhráli stejně jako před čtyřmi lety Belgičané s třemi bratry Borléeovými před Británií. České kvarteto obsadilo sedmé místo. Češi po pátečním rekordu a senzačním postupu do finále výrazně změnili sestavu. Na start se vrátil Jan Tesař, Pavel Maslák se z pozice finišmana posunul na druhý úsek a skvělou letmou čtvrtkou se mu podařilo udržet kontakt s nejlepšími.

Patriku Šormovi předával na čtvrtém místě, ale tuto pozici se udržet nepovedlo. Půlkař Filip Šnejdr na posledním úseku doběhl sedmý. Překvapivě dlouho vedli Španělé, ale v cílové rovince se přes ně přehnal Belgičan Kevin Borlée i dvojnásobný mistr Evropy Brit Martyn Rooney, který si alespoň trochu vynahradil zklamání z individuální trati.

Skvělá Drahotová bere stříbro

Anežka Drahotová vybojovala v chodeckém závodě na 20 kilometrů v Berlíně stříbro, druhou českou medaili na mistrovství Evropy po stejném kovu oštěpařky Nikoly Ogrodníkové. Svůj letošní nejlepší čas vylepšila o více než půldruhé minuty na 1:27:03 a porazila ji jen Španělka María Pérezová, která tak napodobila svého krajana Álvara Martína. Ten prošel vítězně cílem jen o necelých šest minut dříve.

Závod žen byl kvůli úniku plynu téměř o dvě hodiny odložen. Chodkyně tak musely v závěrečné přípravě improvizovat. "Byl to trochu šok. Vstávala jsem docela brzo a počítala s tím, že půjdeme rovnou na start. Pak jsem byla ráda, že určili hodinu do startu a že s tím můžu počítat. Že se nemusím dál rozcvičovat. Nemyslím si, že by to ovlivnilo závod, ta atmosféra byla opravdu neuvěřitelná," popisovala Drahotová.

Na kilometrový okruh ženy vyrazily nezvykle společně s muži. Drahotovou komplikace nijak nepoznamenaly, na trati udávala tempo a dokonce několikrát vedla. Po bronzu, který získala jako devatenáctiletá v roce 2014 v Curychu, postoupila ještě o jeden stupínek výše.

Rodačka z Rumburku v této sezóně definitivně překonala vleklé zdravotní problémy a květnový čas z Číny 1:28:40 ji zařadil mezi favoritky. Jedna velká soupeřka odpadla ještě před startem, když Španělka Júlia Takácsová dala přednost padesátce, kde získala bronz.

Česká chodkyně, nejvyšší v celém třicetičlenném poli, od začátku diktovala tempo. Už na pátém kilometru se pokusila o trhák, ale pronásledovatelky ji rychle dostihly. Po ní se hlavní skupině vzdálila Živile Vaiciukevičiuteová z Litvy, ale ani její únik neměl dlouhého trvání.

Drahotová znovu vyrazila na dvanáctém kilometru a krok s ní udržela jen Italka Antonella Palmisanová, bronzová z loňského mistrovství světa v Londýně. V okamžiku, kdy muži míjeli chodkyně s náskokem jednoho okruhu, unikla Drahotová i Italce. Další italská favoritka Eleonora Giorgiová po dvou napomínáních výrazně zpomalila.

Stribrna Anezka Drahotova. Stejně jako Nikola Ogrodnikova dukaz, ze i kdyz se nejaky ten rok nedari, pokud to nevzdate, odmena prijde. #respekt #Berlin2018 pic.twitter.com/OXiLRrYIji — Michal Osoba (@MichalOsoba) August 11, 2018

Pět kilometrů před cílem však zezadu doslova přilétla do té doby nenápadná Španělka María Pérezová, která překonala drobnou krizi a šla do čela. Jejímu tempu ani česká chodkyně neodolala, ale druhé místo před Italkou Palmisanovou bezpečně uhájila s téměř půlminutovým náskokem. Pérezová vytvořila nový rekord šampionátu - 1:26:36.

Na mužské dvacítce neobhájil evropský titul Miguel Ángel López, ale Španěly to mrzet nemuselo. Brali dvě nejcennější medaile, protože za Martínem přišel Diego García Carrera. Bronz vybojoval Vasilij Mizinov, jediný z ruských chodců, jemuž IAAF monitorující ruský doping umožnila start.