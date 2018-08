Keni pomůže v boji s dopingem nová laboratoř v Nairobi

Východoafrická země, která je považována za atletickou velmoc na středních a dlouhých tratích, se v poslední době potýká s množícími se dopingovými prohřešky v řadách svých hvězd. Dosud se musely odebrané vzorky posílat do Jihoafrické republiky nebo do Evropy. Laboratoř v Nairobi by měla zvládnout prověřit ročně 800 až 1000 vzorků.

Zatím posledním běžcem, který má zastavenou činnost, se stal půlkař Kipyegon Bett, bronzový medailista z loňského MS. Vedle dvacetiletého běžce byli jen v srpnu suspendováni maratonci Samuel Kalalei a Lucy Kabuuová. Zastavenou činnost má také bývalý olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa na 1500 m Asbel Kiprop, v jehož vzorcích se rovněž našel krevní doping EPO.

Keňa v posledních letech čelila stále rostoucí kritice kvůli neefektivním kontrolám svých atletů, mluvilo se i o rozšířené korupci a krytí prohřešků hvězd. Podle Mezinárodní atletické federace patří Keňa mezi země s největším rizikem užívání dopingu spolu s Etiopií, Běloruskem a Ukrajinou.