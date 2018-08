Po životním závodě zažila Vrzalová šok. A tak teď musí pořádně makat

Kritéria pro výběr evropského týmu byla následující: pozváni jsou první dva z kontinentálního šampionátu v každé disciplíně, pokud nejsou ze stejné země. Tak se nominovala třeba oštěpařka Nikola Ogrodníková.

Čtyři Češi v akci

Český svaz ale měl právo doplnit na divokou kartu až do počtu šesti ještě další atlety s ohledem na výsledek v Berlíně. A tak se do týmu dostali i koulař Tomáš Staněk, oštěpař Jakub Vadlejch a právě Vrzalová.

„Byl to pro mě šok. Věděla jsem, že se nominují první dvě, nad tím jsem moc neuvažovala, o možnosti divoké karty jsem ani nevěděla,“ přiznává. A tak jí hned začalo šrotovat v hlavě, co nominace znamená.

„Uvědomovala jsem si, jaká je to zodpovědnost, a že budu muset pořádně makat. Brala jsem Berlín jako vrchol, myslela jsem, že pak už mě čeká jen mistrovství republiky družstev, což bude pohodička,“ usmívala se.

Doufá v rychlý závod

S trenérem ještě do přípravy narychlo zařadila soustředění v Tatrách, aby byla v sobotu 8. září co nejlépe připravena. „Ještě pár dnů by mohla forma vydržet,“ věří Vrzalová, která se letos blýskla vylepšeným českým rekordem na míli a při Zlaté tretře se zařadila na druhé místo české historie na 1500 m.

„Doufám, že se poběží rychle a ne takticky,“ přeje si. Na rozdíl od závodů na 3000 metrů nebude v Ostravě na patnáctistovce uplatňováno pravidlo, že poslední atlet je v každém kole vyřazen. „To jsem ráda, jinak bych vyletěla hned,“ culí se Vrzalová a po očku sleduje postupně zveřejňované nominace ostatních kontinentů.

S polskou známou

„Ale moc ty jména neznám,“ připouští. Favoritkou závodu bude letos druhá nejrychlejší žena Shelby Houlihanová z USA, parťačkou Vrzalové v evropském týmu je Polka Sofia Ennaouiová, stříbrná z Berlína, vítězná Britka Laura Muirová absentuje.

„Těšila jsem se, že poběžím s ní, ale se Sofii se znám, polsky se domluvím, tak můžeme rozebrat taktiku,“ plánuje atletka z Českého Těšína.

Rovnou ze svého domu také vítkovická atletka vyrazí na svůj domácí stadión. „Za to jsem ráda, nemusím se nudit celý den na hotelu. Radši budu doma s pejskama,“ těší se majitelka fenky jménem Princezna. „Ještě mám dva malé sparingy na běhání, teď budou mít rok. Jestli mi stačí? Já už nestačím jim, jsou hodně aktivní,“ směje se Vrzalová.