Nejlepší nemusí být první! Vyprodaný vítkovický stadión uvidí atletickou revoluci

„Chceme být inovativní, chceme zkoušet změny. Buď se ukáže, že nemají budoucnost, nebo je časem zavedeme i do dalších soutěžích. Já děkuji českému svazu, že zvedl pomyslný štafetový kolík a můžeme je vyzkoušet,“ vykládal v Ostravě legendární běžec a současný šéf světové atletiky Sebastian Coe.

Akce, která se konala poprvé v roce 1977 jako Světový pohár, hledá svoji optimální podobu, ale díky atraktivním odměnám (30 000 dolarů pro vítěze každé disciplíny) přilákala na vítkovický stadión řadu atletických es.

O křišťálovou trofej v podobě stadiónu, z níž si každý atlet z vítězného týmu odnese část ve tvaru štafetového kolíku, budou bojovat týmy Evropy (kapitánem bývalý britský překážkář Colin Jackson), Ameriky (bývalý dálkař Mike Powell z USA), Afriky (bývalá marocká překážkářka Neža Bidouaneová) a Asie a Oceánie (bývalá překážkářka Jana Pittmanová z Austrálie).

Program začíná po oba dny ve 14.30 (živě na ČT Sport). Co fanoušky může překvapit?

POČÍTÁNÍ BODŮ

Týmy získají za každou disciplínu 8, 6, 4, nebo 2 body podle součtu umístění svých závodníků (v každé disciplíně nastoupí dva za kontinent). Pokud bude součet shodný, podělí se oba týmy také o body. Kapitáni každého týmu navíc mají na každý den dva žolíky, mužský a ženský. Jeden oznámí před startem programu, druhý v jeho průběhu. Pokud tým disciplínu vyhraje, jeho zisk se dvojnásobí.

ODPADLÍCI NA DRÁZE

U nejdelších závodů, tedy na 3000 m a 3000 m překážek doběhne do cíle jen polovina závodníků. Na metách 1400, 1800, 2200 a 2600 m bude vždy poslední závodník vyřazen. Pokud by běžec rozhodčí neposlechl, bude diskvalifikován. Tento model se zkoušel už při mistrovství Evropy družstev, ale byl rychle zrušen.

POKUSY JEN PRO NEJLEPŠÍ

U dálky, trojskoku a všech vrhů absolvuje celá osmička jen první tři pokusy. Do čtvrtých postoupí vždy lepší z každého kontinentu. Dál půjde nejlepší dvojice ze čtvrtých pokusů a o vítězi rozhodne výkon z finálové série. Pokud by byl shodný (např. oba atleti přešlápnou), započítává se výkon z předchozí série. Neplatí tak, že by autor nejlepšího výkonu v soutěži musel být vítězem.

SMÍŠENÁ ŠTAFETA NA 4x400 M

Poběží se na závěr programu, kapitáni si budou moct zvolit, na které dva úseky nasadí muže a na které ženy, a to dokonce i v průběhu závodu.