Koulařka Adamsová čeká druhé dítě a plánuje rozlučku v Tokiu

Čtyřiatřicetiletá Adamsová se dnes o novinku podělila s pomocí roční dcery Kimoany, holčička na zveřejněné fotografii drží ceduli s nápisem: "Budu sestřička". Dítě by se mělo narodit v dubnu.S přírůstkem do rodiny nechtěla Adamsová ze zdravotních důvodů čekat až po skončení kariéry. "Nechci se po Tokiu ohlédnout a litovat. Musím být realistka, moje situace co se týče plodnosti není zrovna ideální a tohle byla moje jediná šance," řekla otevřeně. "Můj čas je omezený a dobře to vím. Je mi čtyřiatřicet a menopauza mě čeká zhruba ve třiačtyřiceti," dodala.

Dopřát dceři sourozence je pro Adamsovou jasnou prioritou. "Teď jsem dostala šanci a musím ji využít. Je to jako ve sportu, když máte příležitost, berte ji," dodala čtyřnásobná mistryně světa.

Adamsová bojovala po olympijském triumfu v Londýně se zraněními ramena, lokte, kolena a kotníku a postoupila několik operací. Útok na třetí zlato v řadě v Riu de Janeiro jí nevyšel a skončila druhá za Američankou Michelle Carterovou. Před měsícem přiznala v rozhovoru pro novozélandskou stanici TV3, že se po hrách 2016 neúspěšně pokoušela otěhotnět. Tehdy lékaři zjistili, že má problémy s plodností a musela podstoupit terapii a umělé oplodnění.