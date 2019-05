Chodkyně Drahotová by měla dodatečně získat zlato z ME do 23 let

Česká chodkyně Anežka Drahotová by se měla zpětně stát mistryní Evropy do 23 let z roku 2015. Její jediná přemožitelka ze šampionátu v Tallinnu Ruska Marija Ponomarjovová dostala čtyřletý distanc za doping a přišla o výsledky od 8. července 2015. V Tallinnu šly chodkyně 20 km o dva dny později, Drahotová prohrála s Ponomarjovovou o osm sekund. Radost Anežky Drahotové v cíli chodeckého závodu na 20 km. ČAS - Aleš Gräf Třiadvacetiletá Drahotová by tak měla získat třetí velké mládežnické zlato po triumfech na juniorském ME 2013 a juniorském MS o rok později. Ve sbírce už má také bronz a stříbro ze seniorských evropských šampionátů. Podle zprávy Ruské atletické federace dostala čtyřletý distanc také sprinterka Alexandra Stěpanovová.