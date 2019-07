Nestárnoucí český sprinter pomyslel i na čas z Marsu. Teď má speciální motivaci

„Takový Gatlin má talent trochu jinde, ale když mohl vyhrát olympiádu v roce 2004 a o patnáct let později běhá prakticky stejně rychle, tak proč bych nemohl já,“ říká si Veleba.

Svoji nejrychlejší stovku zaběhl časem 10,23 s v roce 2010, osm let byl českým rekordmanem. Letos v Táboře se svému maximu přiblížil na jedinou setinu. Nikdo v Evropě ročníku 1986 či starší tak rychle letos neběžel.

„Každý rok se snažím najít, co se dá vylepšit, i v minulých letech jsem dokázal běžet pod 10,30. I když vloni už jsem myslel, že se budu jen zhoršovat, letos se mi zase daří,“ chválí si.

Na trénincích je svým pánem, přípravu si po odchodu ze skupiny Dalibora Kupky řídí sám. „Už poslední dva roky u Dály jsem si psal většinu přípravy, spolu jsme to konzultovali. I teď vycházím z něj i dalších trenérů, k tomu mám svoji vizi,“ popisuje. Svoji vizi uplatňuje i na svěřence Vojtěch Kolarčíka a Dominika Záleského, letos druhého nejrychlejšího Čecha.

Jan Veleba (vpravo) při Velké ceně Tábora v souboji s halovým mistrem Evropy Jánem Volkem.

Jan Kucharčík

„Jeho příchod byl pro mě impuls, předtím jsem moc neměl s kým běhat. Když trénujeme starty, nechce se mnou prohrát, já s ním také ne, hecujeme se v posilovně, to je super. Jsem spíš tréninkový typ, Dominikovi jdou zase víc závody, určitě mě prožene i teď v Brně,“ vyhlíží Veleba republikový šampionát. Ve svém rodném městě bude mít velkou motivaci.

„Už jsem pár let v Praze, ale skoro deset let jsem tam denně trénoval, hrozně se těším,“ hlásí. Jeho souboj se Záleským a Zdeňkem Stromšíkem bude tahákem pátečního programu. Věří Veleba, že by si třeba mohl vzít zpět i Stromšíkův český rekord? „Lhal bych, kdybych říkal, že v Táboře jsem na něj nepomyslel, ale čas 10,16 je pro mě pořád trochu z Marsu,“ uznává.

Tři útoky se štafetou

Ani takový výkon by mu ale nezajistil start na mistrovství světa v Dauhá. Tam pro české sprintery vede cesta se štafetou, zatím jsou se svým časem Veleba, Stromšík, Záleský a Jan Jirka první nepostupující.

„Týden po Brně poběžíme v Bernu, potom na mistrovství Evropy družstev, kde ale nemůžeme tolik riskovat, a pak máme pozvánku na Diamantovou ligu v Paříži, kde bude super konkurence,“ těší se Veleba.