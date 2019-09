Ingebritsen finále s bratry poběží, diskvalifikaci mu zrušili

Devatenáctiletý Jakob Ingebrigtsen skončil v úvodním rozběhu na čtvrtém místě a bez potíží si zajistil přímý postup do finále. Po doběhu byl však diskvalifikován. Na základě norského protestu jury případ prozkoumala a trest zrušila, protože usoudila, že Nor vyšlápl do trávy po kontaktu se soupeřem a neměl z vybočení z trati užitek.

Jeho bratři, bývalí mistři Evropy na 1500 metrů, se kvalifikovali z druhého rozběhu. Šestadvacetiletý Filip doběhl třetí a o dva roky starší Henrik postoupil časem ze sedmé příčky. Finále je na programu v pondělí.

Henrik a Filip Ingebrigtsenové slaví na MS v Dauhá postup do finále běhu na 5000 metrů. Poběží ho všichni tři bratři.

Aleksandra Szmigiel, Reuters