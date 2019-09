Příjemný šok. Byla jsem vykulená, neskrývala debutantka mezi světovou elitou

Zatím životní sezonu jí krátce před šampionátem v Dauhá zkomplikovalo zranění kolenních vazů, čerstvě dvacetiletá čtvrtkařka Lada Vondrová se bála, že může o své premiérové mistrovství světa přijít. Jenže svěřenkyně Jaroslava Jóna z pardubické Hvězdy se dala včas dohromady, a dokonce se na stadionu Chalífa blýskla postupem do semifinále mezi 24 nejlepších čtvrtkařek světa v čase 52,23 s.

Lada Vondrová se raduje z postupu do semifinále mistrovství světa.

Věřila jste si, že byste mohla skončit mezi přímo postupující trojkou?

To úplně ne. Spíš jsem myslela, že bych mohla postoupit na čas. To, že budu v první trojce, jsem teda nečekala, byl to hodně příjemný šok. Když jsem doběhla, nebyla jsem si stoprocentně jistá, tak jsem koukala na tabuli, a když jsem viděla, že postupuju, byla jsem úplně vykulená.

Jak zvládlo závod vaše koleno, které máte zatejpované?

Jsem ráda, že dobře. Snažila jsem se to vytěsnit z hlavy. Protože běžet s tím, že vás něco bude bolet, se nedá.

Síly jste si rozložila dobře? Zdálo se, že i v závěru jich máte dost.

Američanka Francisová mě předběhla hned, to se dalo čekat, Barbadosanka Williamsová přede mnou taky docela utekla. Já se snažila od stopadesátky zatáhnout, mám naběháno docela dost kilometrů, tak ke konci mám z čeho brát. Ani jsem tolik nevytuhla.

Chtěla jste si zaběhnout s bahamskou hvězdou Shaunae Millerovou-Uibovou, ale obhájkyně zlata Francisová byl také těžký kalibr.

Ono je to tady asi úplně jedno. Ať tu jste v jakémkoliv běhu, je tam světová špička.

Byla jste ráda, že jste si stadion Chalífa osahala už při smíšené štafetě?

Hlavně kvůli tomu koleni, že jsem si ověřila, že se dá běžet rychle. Protože než jsem si ho poranila, forma šla nahoru, a cítila jsem se skvěle v tréninku. Pak jsem nevěděla, co se stane, jestli to dokážu rychle rozběhnout.

Co od sebe čekáte v semifinále?

Vůbec nedokážu říct. Ale naběháno mám, unavená bych být nemusela, uvidíme, co ta rychlost. Poradím se s trenérem, jak jsem to rozběhla, jestli můžu ještě rychleji. Myslím, že tam se dá ještě čas ukrojit.

Třeba i pod 52 sekund?

To by bylo krásné, budu se snažit.

Užila jste si atmosféru mistrovství světa i před takřka prázdnými tribunami?

Diváci tu nejsou, ale slyšela jsem aspoň hlouček českých fanoušků. Byla tam i Irča Šedivá, kterou jsem hodně slyšela.

Ta zvládla fandit i během své oštěpařské kvalifikace?

Ano, když jsem vybíhala zatáčku, tak jsem ji slyšela, jak tam stojí a řve.

Zjevně zafungovala i vaše mašle na startovním čísle pro štěstí, kterou máte od přítele.

Funguje. Sice jsem ji dneska blbě uvázala, ale byla tam. (úsměv)