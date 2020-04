Atleti by měli začít v květnu závodit, MČR se posune

Do čtvrtka atletický svaz počítal s organizováním závodů od 8. června a omezením počtu účastníků na maximálně 50 lidí. Vláda ve čtvrtek rozvolňování opatření vzhledem k příznivému vývoji epidemie koronaviru v Česku o dva týdny urychlila a limit účastníků ještě upřesní.

"V okamžiku, kdy je to uvolněné od 25. května, tak počítáme s tím, že hned 25. května budeme schopni zorganizovat první akce. S napětím čekám na upřesnění, v jakém počtu budeme moci závodit. To je pro nás zásadní pro rozhodnutí, kolik disciplín budeme schopni na tom stadionu zorganizovat," řekl ČTK Netscher.

Tuzemští atleti podle něj prahnou po možnosti poměřit síly se soupeři. "Myslím, že se na to všichni těší, podle toho, jak jsme bombardováni (s dotazy), kdy budeme moci začít závodit," řekl šéftrenér.

Mistrovství republiky jako vrchol sezony

Pro letošek zrušené velké mezinárodní akce, jako jsou olympijské hry a mistrovství Evropy, by se týkaly poměrně úzké skupiny reprezentantů. "Bylo by to nějakých 100 až 150 těch, kteří by se jich mohli zúčastnit. Pro velkou část atletické rodiny je vrchol sezony mistrovství republiky," komentoval to Netscher.

Termín republikového šampionátu ale zatím není jasný. Svaz ho chtěl nejdříve udržet na konci června, ale v posledních dnech se funkcionáři přikláněli k posunu na 8. a 9. srpna, což bylo okno vyhrazené světovou i evropskou federací. To ale počítalo s ME, což se ve čtvrtek změnilo.

"Budeme si muset sednout se soutěžním oddělením a všechny ty plány upravit. Uvidíme, jakým směrem upraví svůj kalendář Evropská atletika vzhledem ke zrušení mistrovství Evropy. Podle toho se budeme zařizovat dál. Uděláme letos asi pátý kotrmelec a začneme to dělat zase všechno od začátku," dodal Netscher.