Atletická Diamantová liga v červenci v Londýně nebude, odstartuje až v Monaku

Kvůli pandemii koronaviru byl zrušen mítink atletické Diamantové ligy v Londýně, jenž se měl konat na Olympijském stadionu 4. a 5. července. Po odložení úvodních osmi mítinků a srpnového Lausanne byl Londýn prvním ze šesti zbývajících závodů původně patnáctidílné série v kalendáři. Diamantová liga by nyní měla začít 14. srpna v Monaku. Do poloviny října by mělo být 11 mítinků. Mohou mít různé formáty. Finále nebude.