Šampionka Násirová, jež měla zastavenou činnost, byla osvobozena

AIU předložila disciplinární komisi celkem čtyři přestupky Násirové z období od 1. ledna 2019 do 24. ledna 2020. V prvním případě se jednalo o neúplné informace v systému, kam sportovci zadávají údaje o místě pobytu, v dalších třech atletka zmeškala dopingovou kontrolu. Disciplinární komise ale zamítla obvinění z vynechané kontroly z loňského dubna. Zbývající tři prohřešky se tím pádem dostaly do delšího období než jeden rok, přičemž trest hrozí atletům za tři chyby ročně. Násirová proto postihu unikla, ale AIU se proti tomuto verdiktu ještě může odvolat ke sportovní arbitráži CAS. Má na to třicet dní.

Nigerijská rodačka by měla být favoritkou olympijského závodu. Po stříbru z MS 2017 získala loni v Dauhá světový titul ve skvělém čase 48,14 sekundy, kterým se zařadila na třetí místo v historických tabulkách. Rychlejší dosud byly jen Marita Kochová z bývalé NDR při světovém rekordu 47,60 v Canbeře v roce 1985 a Jarmila Kratochvílová na prvním mistrovství světa v Helsinkách v roce 1983, kde zaběhla čas 47,99.