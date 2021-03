Mílař Sasínek a koulařka Červenková jsou ve finále HME

O 59 setin utekl postup časem dalšímu českému mílaři Janu Frišovi, který doplatil na kolizi v poslední zatáčce rozběhu. Jeho výkon 3:40,99 byl první nepostupový.

Sasínek v únoru na mítinku World Indoor Tour v Toruni překonal halový český rekord Jakuba Holuši. V rozběhu měl těžký úkol, protože na startu bylo 51 běžců a ze čtyř běhů postupovali přímo jen první dva a další čtyři časem. Sasínek diktoval tempo a měl dost sil i na závěr, ve kterém ho předstihl jen domácí obhájce titulu Marcin Lewandowski. Sasínek finišoval v čase 3:40,04.

Sasínek si chtěl závod rozběhnout na dobrý čas. "Když máte v běhu Marcina, což je výborný finišman, tak tam máte jedno místo, a to bylo riziko. Bylo potřeba s tím něco dělat," řekl webu Českého atletického svazu. Věřil, že postupovou pozici udrží. "Z takhle rychlého závodu to ve finiši pro nikoho není příjemný. Věřil jsem, že když se nepůjde dobře mě, tak ostatní taky nebudou už mít tolik sil," dodal závodník, který byl před dvěma lety v Glasgow čtvrtý.

Výborně si v rozběhu počínal i Friš, jenž při čtvrté účasti na HME chtěl poprvé postoupit do finále. V poslední zatáčce ho ale v boji o pozici strčil Ir Luke McCann, a i když mu to Friš v cílové rovince vrátil, ani třetí místo nakonec nestačilo. "Panuje velké zklamání. Takticky jsem běh relativně zvládl, běželo se mi dobře," litoval Friš.

Posledním postupovým časem byl výkon 3:40,40 Belgičana Stijna Baetena. Nejrychlejší čas zaběhl Španěl Ignacio Fontes (3:38,68), s přehledem postoupil i evropský rekordman a největší favorit Jakob Ingebrigtsen z Norska.

Devětadvacetiletá Červenková při premiéře na HME hned prvním pokusem o centimetr vylepšila své halové osobní maximum z letošního mistrovství republiky v Ostravě. Ve druhé sérii přidala dalších 23 centimetrů, poprvé v hale překonala osmnáctimetrovou hranici a posunula se na postupovou pozici.

Na té se už udržela. "Jsem strašně šťastná. Jsem šťastlivec, jediná bez limitu, takže štěstíčko se konečně otočilo taky na moji stranu," řekla účastnice dvou venkovních ME, která poprvé postoupila do finále.

Tam by chtěla ještě lepší výkon, protože i v dnešním nejdelším vrhu cítila rezervy. "Nejlépe olympijský limit, což je osmnáct a půl," poznamenala. Není si ale jistá, v jaké pohodě do pátečního finále nastoupí. "Pro mě to bude něco nového, protože házet takhle dva dny za sebou, to nepraktikujeme ani na tréninku. Takže pro mě to bude takový překvápko," svěřila se.

Kvalifikaci vyhrála obhájkyně stříbrné medaile Christina Schwanitzová z Německa výkonem 18,86 metru.