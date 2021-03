Překážkářky Štolová a Jiranová jsou na halovém ME v semifinále

Štolová se při debutu na velké seniorské akci přiblížila na dvě setiny osobnímu rekordu. Z postupu měla ohromnou radost. "Byl to můj nejtajnější sen se dostat do semifinále. Jsem ráda, že se to splnilo. Uvidíme, jak to půjde. Moc bych si přála ještě udělat osobní rekord," uvedla v nahrávce pro média. Semifinále je na programu v neděli od 13:30.

Jiranová, která na HME startuje díky svazové divoké kartě, si vyrovnala sezonní maximum 8,21 sekundy a zůstala setinu za osobním rekordem. "Spokojená nejsem, protože vím, že jsem udělala chybu hned na startu, takže to mohlo být mnohem lepší," řekla.

Jedna ze závodnic běžela v roušce

Doběhla pátá ve druhém rozběhu a musela čekat, zda se dostane mezi šest postupujících časem. Nakonec jí to vyšlo, časem sedmá Maďarka Gréta Kerekesová byla o šest tisícin pomalejší. V běhu Jiranové zaujala halová vicemistryně Evropy z roku 2011 Tiffany Porterová, která závodila v roušce. Britská překážkářka postoupila ze druhého místa.

Sprinter Jan Veleba na starším snímku.

Petr Sznapka, ČTK

Překážkářky zaskočily za sprintery, kterým se nedařilo. Republikový šampion Veleba zaběhl nejhůře v letošní halové sezoně. Výkonem 6,75 skončil v rozběhu pátý a měl daleko k prvním dvěma příčkám zajišťujícím přímý postup i k šesti nejrychlejším postupovým časům.

Veleba v této sezoně pravidelně běhal časy pod 6,70. Poslední postupový výkon byl dnes 6,72 sekundy, což před HME čtyřiatřicetiletý sprinter zaběhl v hale v jedenácti ze dvanácti startů.

Na startu jsem zaspal, stejně mě špatný čas překvapil, říká Veleba

Na vrcholu sezony ale neuspěl. "Je to zklamání. Jak umístění, tak ten čas. Určitě jsem měl na to, abych běžel rychleji. Přitom se mi neběželo tak špatně. Trochu jsem zaspal na startu, ale byl jsem překvapený, že to byl až takhle špatný čas," řekl na svazovém facebookovém profilu. Svým sezonním maximům se nepřiblížili ani Stromšík (6,77) a Hampl (6,83).

V semifinálové čtyřiadvacítce bude chybět i bronzový medailista z minulého halového mistrovství Evropy Joris van Gool z Nizozemska, který byl diskvalifikován za ulitý start. Naopak bez problémů z prvního místa ve svém běhu postoupil slovenský obhájce titulu Ján Volko (6,63).

Tyčkařská soutěž po odstoupení zraněného Francouze Renauda Lavillenieho přišla o dalšího favorita. Obhájce titulu Pawel Wojciechowski v domácí hale třikrát shodil 550 centimetrů a s výkonem 535 byl daleko za postupovou osmičkou.

Naopak jen jeden kvalifikační skok potřeboval světový rekordman Armand Duplantisovi. Švédský tyčkař napoprvé založil na 560 centimetrech. Následnou výšku 570 vynechal a dál skákat nemusel, protože 560 s čistým zápisem stačilo.