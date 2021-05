Atletický svaz znovu chystá restart, tentokrát se zapojí přes 250 klubů

Český atletický svaz (ČAS) znovu chystá velkou akci jako restart po omezeních kvůli koronaviru. Tentokrát se do projektu Atleti spolu - Den s českou atletikou přesně za týden zapojí více než 250 klubů a oddílů z celé republiky. Najednou by na různých místech mělo závodit přes 21.000 atletů všech věkových kategorií.

I dnešní kulisy představování projektu byly obdobné jako před dvanácti měsíci, kdy svaz představoval projekt Spolu na startu - čerstvě otevřená zahrádka restaurace, chladno a nakonec i drobný déšť. "Je to pro mě takové déja vu. Byli bychom rádi, aby atleti byli opět spolu, aby to zase byla monstrózní akce, která by symbolizovala robustnost atletiky. Loni jsme měli 173 míst. Jsem rád, že naši výzvu vyslyšelo 251 klubů. Je to velký osobní rekord," řekl předseda svazu Libor Varhaník.

Trojnásobný halový mistr světa i Evropy v běhu na 400 metrů Pavel Maslák, který je jedním z patronů akce, počtu účastníků nejdříve nemohl ani uvěřit. "To jsem ani netušil, že tolik klubů v České republice je. Ani bych neřekl, že máme 250 stadionů, Tohle mě hodně překvapilo a potěšilo. Je vidět, že děti mají chuť po tak dlouhé pauze. Jsme rádi, že budou závodit," uvedl. Zatímco vrcholový sport nějakým způsobem díky výjimkám mohl fungovat i v tobě tvrdých omezení, ti nejmenší atleti se na stadiony dlouhé měsíce nedostali.

A právě pro ně je především tato akce určena. "Je potřeba, aby se všichni hned vrátili k pohybové aktivitě," řekl Varhaník. Souhlasí s ním i další patronka Barbora Špotáková, světová rekordmanka v hodu oštěpem. "Hlavně pro děti ze druhého stupně základních a středních škol to bylo náročné. Pro ně je to jako zjevení. Druhý stupeň chodí čtrnáct dní do školy a hned má závody, jako třeba moje neteř, která bude závodit. Ale je potřeba do toho skočit rovnýma nohama, není na co čekat," řekla dvojnásobná olympijská šampionka.

Sama si připadá podobně jako děti, také do sezony skočila bez házení z plného rozběhu v tréninku. Ten zkouší prakticky jen na závodech. Má za sebou Evropský vrhačský pohár ve Splitu a Zlatou tretru. "Včera jsem plánovala házecí trénink, ale bylo deset stupňů, pršelo, foukalo, to se nedá. Tak budu mít středeční závod zase jako trénink," doplnila Špotáková, která se chystá podobně jako Maslák závodit v Plzni.

Vedle registrovaných atletů se může do akce zapojit i široká veřejnost. Její součástí je také virtuální běžecký závod na pět kilometrů, do kterého se může kdokoliv zaregistrovat zdarma. Patronkou je maratonkyně Marcela Joglová, která bude reprezentovat Česko na olympijských hrách v Tokiu. "Poběží se v 18 hodin ve středu. Každý si může určit místo. Já ho řeku veřejně, abychom si mohli zaběhat spolu. Zřejmě poběžím někde tady v Praze ve Stromovce nebo v Troji, kam chodím běhat velmi často," řekla dvacátá žena MS v Dauhá.