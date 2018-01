Bolt lituje jen toho, že nezaběhl dvoustovku pod 19 sekund

Legendární jamajský sprinter Usain Bolt ze své atletické kariéry lituje jen toho, že nedokázal zaběhnout 200 metrů pod devatenáct sekund. Jeho světový rekord z mistrovství světa 2009 v Berlíně má hodnotu 19,19 sekundy. Pět měsíců poté, co na světovém šampionátu v Londýně ukončil kariéru, stále nelituje, že to udělal.

Nelituje ani špatných dnů své sportovní kariéry, kdy se mu nedařilo podle představ. "Věřím, že všechno v životě se děje z nějakého důvodu, takže se nevracím k závodům, které jsem prohrál," řekl Bolt v rozhovoru pro Yahoo Sport při pokerovém turnaji na Bahamách.

Jeden nesplněný sen ale má. "Jediná věc, kterou jsem opravu chtěl a která se nestala, bylo zaběhnout dvoustovku pod devatenáct. To je jediné, co je mi fakt líto. Když jsem byl malý, myslel jsem si, že je to možné. Možná už se to nikdy nestane. Jsem přesvědčen, že jsem byl jediný, kdo to mohl dokázat. Ale nevyšlo to," uvedl Bolt.

Jednatřicetiletý Jamajčan se nyní chystá na březnový fotbalový test v bundesligové Borussii Dortmund. Osminásobný olympijský šampion nelituje, že s atletikou skončil. "Atletika mi nechybí, byl to pro mě správný čas skončit. Dosáhl jsem všeho, co jsem chtěl. Možná mi to bude chybět, až zase začnou mítinky a já tam nebudu, ale nemyslím si to. Teď mohu cestovat, kamkoliv se mi zlíbí, a mám čas na víc věcí, které chci dělat," prohlásil.

Nabídl mimo jiné pomocnou ruku prezidentovi mezinárodní atletické federace IAAF Sebastianu Coeovi při propagaci atletiky. Často dostává otázku, jaká bude budoucnost atletiky po odchodu velkých hvězd. "Skončil jsem ve stejné chvíli jako Mo Farah, takže to jsou dvě velká jména, která je třeba nahradit. Bude to těžké," připomněl Bolt, že britský čtyřnásobný olympijský vítěz v běhu na 5000 a 10.000 metrů přešel z dráhy na silnici.

Nyní je to podle Bolta na mladých atletech. "Vždycky jsem jim říkal, že se navždy nemohou spoléhat na mě nebo další velké hvězdy. Potřebujeme všechny mladé závodníky, aby se spojili a přiměli lidi sledovat tenhle sport," uvedl.

Navzdory své hvězdné atletické kariéře se Bolt celý život drží zásady, kterou mu vštěpovali jeho rodiče. K lidem okolo se chová s respektem. "Rodiče by se na mě strašně naštvali, kdybych někdy projevil nedostatek respektu k lidem kolem sebe. Na to jsem vždycky myslel," dodal Bolt.