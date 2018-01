Hrubé při třetím pokusu zhasli. Nebyl to ale zas tak špatný skok, smála se výškařka

Na 193 centimetrech jste měla nějaký spor se soupeřkami. Co se stalo?

Udělala jsem tam chybu při druhém pokusu, protože jsem šla před Ukrajinkou a neskočila jsem. Pak to začalo být úplně zmatečné, do rozběhu mi například začali skládat startovací nářadí a ještě mi při rozběhu na třetí pokus zhasli světlo. Dali mi pak proto čtvrtý pokus, na který jsem těch 193 centimetrů skočila. Ale byl to regulérně třetí pokus. (smích)

Potmě se skákat nedá?

Nebyl to zase tak špatný pokus, ale spadlo to, tak mi hlavní rozhodčí dal ten náhradní pokus.

Co na to říkaly soupeřky?

Ukrajinka Geraščenková byla v pohodě, spíše ta druhá Ukrajinka Tabašnykovová se hádala. Chtěla náhradní pokus za to, že jsem šla před ní. Nakonec se to vyřešilo tak, že já jsem druhá, Irina Geraščenková je první, protože skočila 191 na první, zatímco já na druhý a Kateryna třetí.

Loňské vítězství jste neobhájila. Mrzí to?

No, neobhájila, ale byl to vlastně můj první letošní ostrý závod. Ty předchozí akademické závody na začátku ledna jsem šla tak trochu tréninkově, protože jsem neměla ještě pořádně naskákáno. Myslím si, že 193 centimetrů je super. Měla jsem tam ještě asi tři nebo čtyři centimetry rezervu. Takže když udržím techniku, tak bych mohla jít výš. Před mistrovstvím světa v Birminghamu máme ještě několik závodů, takže máme prostor to zdokonalit.

Na tvrdý limit 197 centimetrů, který zaručuje start v Birminghamu, si věříte?

Já si myslím, že nebude ani potřeba ho skočit. Zatím ho skočily dvě holky, ale je teprve začátek sezóny, tak uvidíme, jak to bude dál. Ale celou přípravu směřujeme k halovému mistrovství světa, tak doufám, že tam budu.

Těch dnešních 193 centimetrů stačit nebude?

Myslím, že asi ne. Ale 195 by mělo stačit.

Kdy vás čekají další závody?

Jedu 31. ledna do německého Cottbusu a pak na únorovou Banskobystrickou laťku.