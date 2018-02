Staněk na MČR překonal rekord šampionátu, šel jen tři pokusy

Staněk bral dnešní závod hlavně jako test, aby si vyzkoušel boj o postup do užšího finále na HMS. Při rozcvičování házel nejdál v životě, ale pak ho trochu dostalo z rytmu dvacetiminutové vyhlašování vítězů před začátkem soutěže. Jeho pokusy nebyly technicky vyvedené, i když letěly za 21 metrů.

"První jsem chtěl zajistit za 21, což se povedlo. Je vidět, že to dokážu hodit víceméně asi čímkoliv, protože na ruce to nebylo. Jako test to vyšlo suprově, protože jsem chtěl hlavně posunout svůj rekord mistrovství," řekl. Napoprvé Staněk hodil 21,23, ve druhém pokusu 36 centimetrů přidal a třetí vrh byl neplatný.

Hlavně na titul chtěl zaútočit Holuša, který ve čtvrtek běžel rychlou patnáctistovku v Toruni. "Myslím si, že je to pro mě první titul na 1500 metrů v hale, protože většinou jsem tuto trať neběhal. Cítil jsem únavu v nohách ze čtvrtečního závodu, takže se mi neběželo úplně lehce," řekl po závodě, v jehož závěru nastoupil a s přehledem zvítězil v čase 3:48,26.

Při rychlostním testu na dvoustovce si čtvrtkař Maslák sice vylepšil letošní maximum na 20,90, ale spokojený nebyl. "Doufali jsme, že to bude rychlejší a že ten projev a pocit z toho bude lepší," řekl novinářům dvojnásobný halový mistr světa. Loni před ziskem třetího evropského titulu v hale běžel na MČR dvoustovku za 20,57.

Nedovede si vysvětlit, proč je letos pomalejší. Příprava totiž proběhla podle plánu. "Všechno jsme odtrénovali dobře, časy byly dobré. Zatím se to akorát neprojevilo v závodech. Je to docela podobné jako sezona 2016, kde jsem taky běhal nic moc časy, ale pak se to ještě srovnalo a bylo to nakonec dobré," řekl Maslák. Doufá, že mu prospěje odpočinek.

Na osmimetrovou hranici v této halové sezoně stále marně útočí dálkař Radek Juška. Sezonní maximum si posunul o jeden centimetr na 799 centimetrů.

Osmý domácí titul díky výkonu 443 centimetrů získala tyčkařka Jiřina Ptáčníková, která se tak stala nejúspěšnější českou atletkou této disciplíny. Předstihla Pavlu Hamáčkovou-Rybovou, která má sedm titulů.

Překvapivou porážku ve výšce utrpěla finalistka světového šampionátu v Londýně Michaela Hrubá. Skočila jen 186 centimetrů a nestačila na Ladu Pejchalovou, která překonala laťku ve výšce 189 centimetrů.

Čtvrtkařky splnily potřebný průměrný čas pro účast na halovém mistrovství světa v Birminghamu ve štafetě. Připojily se tak k mužským kolegům, kteří měli splněno již dříve. V čase 53,64 zvítězila Martina Hofmanová.