Postup! Šampión je při obhajobě titulu už v semifinále. Dál jde i mladičká běžkyně

Dvojnásobný halový mistr světa v běhu na 400 metrů Pavel Maslák při obhajobě v Birminghamu postoupil přímo do semifinále. Ve svém rozběhu skončil druhý v čase 46,80 sekundy. Na postupové pozici výkonem 46,99 figuruje i další český čtvrtkař Patrik Šorm. Těží z toho, že rozhodčí kvůli špatnému seběhu diskvalifikovali všechny účastníky třetího rozběhu včetně největšího favorita Bralona Taplina z Grenady. Do semifinále postoupily také obě české účastnice dnešních rozběhů. Sprinterka Klára Seidlová uspěla na šedesátce a osmnáctiletá Lada Vondrová jako poslední časem proklouzla z rozběhu na 400 metrů.

Šampión ze Sopot i Portlandu Maslák v závěrečném rozběhu seběhl k mantinelu až na čtvrté pozici a teprve na posledních metrech se protlačil k přímému postupu. Se vstupem do šampionátu spokojený nebyl. "Mně se běželo blbě. Myslel jsem si, že jsem to rozběhl rychle, ale asi ne úplně, protože jsem seběhl až čtvrtý. Ale postup tam je a teď budu očekávat, koho dostanu do semifinále a jakou dostanu dráhu," řekl České televizi.

Do semifinále by ho měl díky času doprovodit i Šorm. Nepostoupil totiž nikdo ze třetího rozběhu. Nejdříve byl kvůli ulitému startu vyloučen obhájce stříbra Abdalelah Harún z Kataru a následně rozhodčí diskvalifikovali i ostatní čtyři účastníky tohoto běhu, mezi nimiž byl i pátý muž historických tabulek Taplin. Mužská čtvrtka tak přišla hned v rozběhu o hlavního favorita.

Seidlová byla sice v rozběhu pátá a nedostala se mezi tři přímo postupující, ale čas 7,30 na účast ve večerním semifinále stačil. Časem postoupilo dalších šest sprinterek napříč rozběhy, Seidlová mezi nimi byla čtvrtá. Za vlastním českým rekordem z republikového šampionátu ve Stromovce Seidlová zaostala o sedm setin. "Špatné to není, ale chtěla jsem trošku víc. Start byl takový divný, trochu se mi podlomila noha," zhodnotila výkon v rozběhu.

Premiéru na velké seniorské akci zažila juniorka Vondrová. V rozběhu v závěru tuhla a nakonec doběhla čtvrtá v čase 43,05, což je její druhý nejlepší výkon v životě. "Bylo to dobrý, akorát holky to hrozně rychle rozběhly a nechala jsem se unést," řekla bezprostředně po běhu.

Jednadvacetiletý Jan Doležal vstoupil do sedmiboje šedesátkou za 7,04, čímž o pouhé tři setiny zaostal za letošním maximem z republikového šampionátu. V dálce mu naopak k osobáku chybělo půl metru. Skočil 704 cm a po dvou disciplínách mu patřila desátá příčka.

Vede Kanaďan Damian Warner o dva body před Francouzem Kévinem Mayerem, který díky dvěma osobním rekordům útočí na vlastní evropský rekord 6479 bodů z loňského HME v Bělehradě.

Vstup do pětiboje se z dvojice českých reprezentantek lépe vydařil Kateřině Cachové, která na 60 metrů překážek časem 8,20 zůstala jen tři setiny za svým nejlepším letošním výkonem a zařadila se na třetí místo. Eliška Klučinová proběhla trať za 8,65, což bylo čtrnáct setin za jejím osobním rekordem z této sezóny. Po první disciplíně byla jedenáctá.