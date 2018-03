Svoboda se do finále překážkářů na halovém MS nedostal

Překážkář Petr Svoboda do finále na halovém mistrovství světa v Birminghamu nepostoupil. V třetím semifinálovém běhu skončil čtvrtý časem 7,64 sekundy a celkově obsadil jedenácté místo.

"Nepovedl se mi start. Francouz vedle mě to strašně trefil, myslel jsem si, že je to ulitý start. Nějak mě to vylekalo, snažil jsem se ho na dvou metrech doběhnout, srazil jsem první překážku a pak jen lítal ze strany na stranu," uvedl Svoboda v rozhovoru pro Českou televizi.

Proti sobotnímu rozběhu, v němž dosáhl času 7,68, se cítil lépe. Po zdravotních problémech však není zdaleka v takové formě jako v úvodu sezóny, kdy se blýskl v Jablonci výkonem 7,51. "Včerejší rozběh mi pomohl, ale strašně jsem to rval. Po nemoci mi chybí lehkost," řekl čtvrtý nejlepší překážkář z halového MS v roce 2010 a halový evropský šampión z roku 2011.

Jasně nejlepší čas zaběhl v semifinále domácí Andrew Pozzi, úřadující halový mistr Evropy si vylepšil letošní maximum na 7,46 sekundy.