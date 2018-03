Z diskotéky mu drnčela hlava. Ale český fanoušek mohl být nadšen, věří Dvořák

Jak vyznívá vaše hodnocení šampionátu?

Věřím, že fanoušek atletiky mohl být nadšen, jen nevím, jak byl nadšen z toho, jak byla atletika pojata. Já jsem asi staromilec, ale nemůžu říct, že by se mi všechno líbilo. Připadal jsem si čtyři dny jako na diskotéce, trochu mi drnčí hlava, ale asi si na to budu muset zvyknout. Za českou výpravu můžu říct, že se atleti ukázali v lepším než dobrém světle.

Bilanci zlata Pavla Masláka a bronzu Tomáše Staňka byste před šampionátem bral?

Rozhodně. Při odletu nějaké kalkulace děláte a když máte závodníka, který vede světové tabulky, nějaká očekávání jsou, stejně jako u obhajoby Pavla, která se vyvinula zajímavě. Jak psal (kouči) Dálovi Kupkovi kamarád: „Dráha výborná, Pavel výborný, a i rozhodčí výborní.“ Máme čtvrté místo, páté, sedmé i ta za elitní desítkou. Ale jsem rád, že tu nikdo vyloženě nepropadl, nemůžeme brát výkon Zdeňka Stromšíka, který se zranil. Silná výprava, těším se na léto, protože ten šampionát byl neskutečně kvalitní.

Kdybyste měl vyzdvihnout jedno milé překvapení, kdo by to byl?

Těžko říct. Ale Eliška Klučinová si po kvalitním výkonu na mistrovství republiky vytrpěla své a poprala se tu s pětibojem se ctí. Sice bodů bylo míň, ale celkově ty víceboje nebyly tak nabité jako vloni.

Co jste říkal na vysoké množství diskvalifikací?

To je o tom, jak se atletika na kterém šampionátu pojme, jak se s tím srovnají rozhodčí. Zažil jsem podobnou hrůzu v desetiboji, kdy v roce 1995 diskvalifikovali na čtvrtce několik závodníků… Prostě po čáře se běhat nemá.

Běhali tady po ní atleti častěji, nebo byli rozhodčí úzkostlivější?

Kdybychom se podívali do historie, našli bychom šampionáty, kdy diskvalifikace padaly. Máme mistry Evropy z Gentu na 4x400 m a taky původně doběhli druzí. Máme tu nějaká pravidla… Musím pochválit Pavla, jak o tom mluvil. Ví, že doběhl třetí, a i když je verdikt jiný, je mu líto, že tu mladý Španěl přišel o skvělý čas. Já jsem názoru, že když to nevidí rozhodčí, proč to soudit dál.

Takže byste neposuzoval vyšlápnutí podle videa?

Právě v tom roce 1995 se začalo používat video, prali do toho a pak jsme druhý den běželi stodesítku překážek ve třech… Škodí to. Co se stalo tady, že byl diskvalifikován celý běh, to je nebývalé. Jak se snaží, aby atletice prospívalo něco, co mně se tolik třeba nelíbí, tohle jí neprospívá. Měli striktně informovat na technické poradě, že se tu bude hlídat každý centimetr, a i když líznete lajnu, dostanete přes prsty. Ale ta halová atletika je prekérní, nejsou všechny dráhy stejné a může se to stát.