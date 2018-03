Diskvalifikace původního vítěze byla oprávněná. Maslák to viděl na fotce

Svůj nejzvláštnější titul mistra světa si z halového šampionátu v Birminghamu přivezl čtvrtkař Pavel Maslák. Původně byl bronzový, zlato získal poté, co oba jeho finálové přemožitele rozhodčí za vyšlápnutí z dráhy diskvalifikovali. „Přísnost rozhodčích mě překvapila, ale když jsem pak viděl fotku Husillose, to vyšlápnutí bylo celkem zřetelné. Takže tam to bylo docela oprávněné,“ říká Maslák o původně vítězném španělském běžci. Více k tomu trojnásobný halový mistr světa dodá v našem videu.

Nejen s přísným metrem rozhodčích, ale i s mrznutím se musel Pavel Maslák v Birminghamu vyrovnávat. Důvod? Pořadatelé chtěli pro diváky udělat pořádnou show. „Svlékali nás ještě před tím, než jsme šli na dráhu. A jak jsem tam pak svlečení čekali, byla nám zima. Divákům se to možná líbilo, ale atletům ne," stěžuje si světový šampión.

Druhý český medailista, bronzový koulař Tomáš Staněk, pak ještě dodává: „Naši soutěž zase zbytečně přerušili kvůli tomu, že tam mluvila nějaká trojskokanka, ani to nebyla domácí závodnice. A to taky vyvede z míry. Nepříjemnosti tam určitě byly a myslím si, že by se to mělo řešit."