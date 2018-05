Vadlejch proti německé přesile. Nedám jim nic zadarmo, slibuje české eso

V novém složení se na letošní sezónu připravovala oštěpařská skupina Jana Železného, jejímž je Vadlejch největším esem. Od odchodu Barbory Špotákové se po třech letech vrátil ženský prvek díky Ireně Šedivé a Nikol Tabačkové. „Není to velká změna. Je nás zase víc, tím i víc názorů, ale trenér se každému maximálně věnuje, co to jde,“ srovnává Vadlejch. Naopak bývalý mistr světa Vítězslav Veselý se rozhodl letos koučovat sám. „S Víťou se dál potkáváme i na soustředěních. Musím říct, že já si nedokážu představit, že bych se trénoval sám. V tréninku se vyhecujete, ale když nad vámi není pevná ruka, je to strašně těžké. Klobouk dolů před Víťou, že se do toho pustil,“ říká Vadlejch.