Inklinuju ke všemu staršímu, kromě přítelkyně, smál se překážkář Svoboda po razii na svaly

Na vstup do sezóny si počkal o něco déle, ale vyplatilo se. Třiatřicetiletý Petr Svoboda v pondělí na Odložilově memoriálu na 110 m překážek časem 13,54 s hladce splnil limit pro ME v Berlíně, lépe začal sezónu jen v roce 2010, kdy pak zaběhl český rekord.

Letos vás zbrzdil problém s patou, jak vznikl?

Teď byly na vině moje tretry, z nového modelu jsem měl otlak paty. Čtrnáct dnů jsem mohl jen chodit do posilovny, také jsem přibral čtyři kila, to je moc.

Jak jste se jich zbavoval?

Během pěti dnů jsem udělal razii na svaly, prostě jsem je násilně shazoval. Jedl jsem jen rýži a zeleninu, žádné maso a omáčky. Za dva týdny jsem shodil tři kila, ale bylo znát, že síla opadla, hlavně na startu. Jen jsem z bloků vyšel, žádná výbušnost.

Na to je čas 13,54 kvalitní. A příslib před čtvrteční Pragou Academicou či Zlatou tretrou.

Určitě to není špatný čas, na startu mi metr ujeli a to je znát. Klidně tam může být ještě desetina dvě rezerva, mohl bych běžet pod 13,40. Ale to je jen odhad… A my sprinteři máme výhodu, že můžeme běhat dobré výkony obden.

Při běhu už bolest paty necítíte?

Vůbec. Já jsem relativně zdravý, musím to zaklepat. Tady jsem hned věděl, že problém je z treter.

Jak jste ho vyřešil?

Musel jsem si vzít starší model. Přijde mi, že teď obecně inklinuju ke všemu staršímu, kromě přítelkyně. (úsměv)