Svitavští basketbalisté vyhráli v NBL posedmé za sebou

"Za výhru v Ústí jsme strašně rádi, protože tady to není nikdy jednoduché. Ve druhé půli jsme předvedli skvělou práci na obranné polovině. Ústí jsme dovolili jenom 31 bodů," konstatoval svitavský kouč Lukáš Pivoda.

Sluneta doma prohrála teprve potřetí v sezoně a ve své hale získala například skalp druhé Opavy, ale nyní neuspěla před svými diváky podruhé za sebou. Před týdnem nestačila na Pardubice. "Zápasy jako přes kopírák, kdy nedostaneme tolik bodů, ale nedokážeme se prosadit přes obranu, kterou mají Pardubice i Svitavy velice dobrou," řekl ústecký trenér Antonín Pištěcký. "První poločas jsme odehráli velice slušně a myslím, že by tomu slušel větší než bodový rozdíl (38:37). Ve druhé půli už jsme se s agresivní obranou hostů nedokázali vyrovnat," dodal.

Oslabené Brno nasadilo i patnáctiletého Nečase

Nymburští basketbalisté si o víkendu připsali v lize dvacátou výhru po hladkém vítězství 116:70 nad oslabeným Brnem. Hosté úřadujícího šampiona před úterním zápasem Ligy mistrů na Tenerife příliš neprověřili, neboť nastoupili bez několika opor. Pod košem dostal v brněnském dresu šanci teprve patnáctiletý Jakub Nečas. Druhá Opava po sérii tří porážek zdolala v derby Ostravu 84:76. Nová huť je poslední.

Stejnou bilanci jako Ostravané má i Brno, kterému v Nymburce chyběl nemocný Lukáš Stegbauer a kvůli zdravotním potížím zůstali jen na lavičce Jakub Krakovič, Bryan Smithson a Petr Heřman. Navíc hned na začátku zápasu se hostům zranil Jakub Jokl. Mladík Nečas, jenž minule proti Děčínu naskočil poprvé v lize na čtyři minuty, tentokrát odehrál přes 33 minut. Z osmi střel žádnou neproměnil.

"Teď mu stříká z uší laktát, chodit bude moci asi až v pondělí," komentoval Nečasovo vytížení brněnský kouč Lubomír Růžička. "Jakub Nečas vypadal na začátku zápasu velmi dobře na to, že mu je teprve patnáct let. Klobouk dolů, jak proti nám zahrál, i když nedal ani bod. Je obrovsky těžké nastoupit proti nejlepšímu týmu v republice a bylo na něm pak už vidět, že tahal nohy za sebou. Měl toho dost, ale každá taková zkušenost pro mladého hráče je k nezaplacení," ocenil výkon mladého hráče nymburský veterán Petr Benda.

Nymburk vyhrál už 78. ligový zápas v řadě i díky 17 trojkám. "Je těžké hledat energii, zvláště když soupeř má proti nám potíže poskládat sestavu. Ale jsem rád, jak jsme to odehráli. Potřebovali jsme před Ligou mistrů dostat do tempa některé hráče a to se povedlo," řekl trenér vítězů Oren Amiel.

Opava se po téměř měsíci mohla radovat z výhry, ale výkon proti Ostravě trenéra Petra Czudka nenadchl. Po vyrovnaném prvním poločase (41:41) favorit rozhodl ve třetí čtvrtině, kterou vyhrál o 11 bodů. "Nebyl to z naší strany dobrý zápas. Začali jsme velmi vlažně, nebyli jsme agresivní na doskoku. Poločasová remíza to byl dárek od soupeře. Ve čtvrté čtvrtině jsme sice vedli o 21 bodů, ale pak jsme zase spadli do průměru a soupeř dotáhl konečný výsledek na rozdíl pouhých osmi bodů. Zřejmě musíme více zabrat na tréninku," prohlásil Czudek.

Napínavý zápas sehrály Děčín s Olomouckem, které otočilo skóre v poslední minutě. Na jejím začátku vedli domácí 92:91, ale Hanáci si z trestných hodů zajistili vítězství 98:94. Při absenci Javonteho Douglase táhl hosty střelecky Malik Morgan, jenž dal 36 bodů, včetně šesti trojek. Za svým sezonním maximem zaostal jen o dva body. Víc bodů dal v tomto ročníku jen pardubický Tomáš Vyoral (43). Za Děčín proměnil šest z osmi tříbodových pokusů Lamb Autrey a celkem dal 26 bodů.

"Máme z vítězství obrovskou radost. V Děčíně se těžko vyhrává, každý se tu nadře," řekl trenér Olomoucka Predrag Benáček. "Naším cílem bylo ubránit útočný doskok soupeře. To se nám povedlo, domácí jich měli jen deset," uvedl.

Po jedenácti porážkách uspěl Kolín, který zvítězil nad Hradcem Králové 87:74 a z výhry se mohl radovat poprvé od října. "Věřím, že nás to nakopne. Výsledek bych řekl, že je pro Hradec trochu krutý, protože takto lehce se to utkání nevyvíjelo," řekl Adam Číž, jenž byl s 23 body nejlepším střelcem zápasu.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 18. kolo: Ústí nad Labem - Svitavy 69:76 (16:18, 38:37, 55:61) Nejvíce bodů: Houška 23, Bažant, Brown a Svejcar po 12 - Marko 14, Dodd a Crandall po 13. Nymburk - Brno 116:70 (22:16, 55:38, 92:55) Nejvíce bodů: J. Bohačík 17, Hankins 15, Šafarčík 14, Dixon 13, Hruban 12, Benda a Kříž po 11 - Farský 25, Novotný 20, Roby 14. Pardubice - USK Praha 91:81 (19:20, 44:42, 65:61) Nejvíce bodů: Vyoral 27, Švrdlík 17, Pavlovič 16, Půlpán 15 - Appleby 17, Sehnal 13, Proleta a Štěrba po 12. Kolín - Hradec Králové 87:74 (16:20, 42:42, 66:62) Nejvíce bodů: Číž 23, Durham 20, Igrutinovič 14, Granič 10 - Sedmák 21, Tresač 16, Lošonský a Pekárek po 12. Opava - Ostrava 84:76 (17:20, 41:41, 68:57) Nejvíce bodů: Zbránek 18, Gniadek 15, Jurečka a Bujnoch po 11, Klečka 10 - Holsey 22, Nábělek 14, R. Pumprla 13. Děčín - Olomoucko 94:98 (23:25, 46:41, 70:66) Nejvíce bodů: Autrey 26, Carlson 15, Vukosavljevič 12, Pomikálek 11, Šiška 10 - Morgan 36, Palyza 25, Josipovič 14.