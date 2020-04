Pro české organizátory odložení Eurobasketu nic nezměnilo

Šampionát, který spolu s Českou republikou hostí také Německo, Itálie a Gruzie, se měl původně hrát příští rok v září. Protože ale kvůli pandemii koronaviru byly na léto 2021 odloženy olympijské hry v Tokiu, rozhodla FIBA kvůli nabité termínové listině pro nadcházející rok o odložení turnaje.

"Příprava běží standardně jako kdyby EuroBasket probíhal v roce 2021. Máme za sebou dva workshopy, teď je plánovaný třetí, takže tam se zatím nic nemění," uvedl v tiskové zprávě Konečný s tím, že veškeré dopady odložení na organizaci se budou teprve řešit, ale negativní vliv by mít neměly.

"Z organizačního hlediska problém žádný nebude. Jen se EuroBasket odsune o rok. Příprava by měla pokračovat nadále. Zakonzervování by s sebou mohlo přinést nežádoucí problém. Akorát se zpomalí některé přípravné práce. Třeba na brandingu, který se začne vyrábět později," prohlásil.

Přesun je nepříjemný hlavně pro fanoušky

"Co se týče ekonomické stránky, je otázkou, v jaké kondici budou firmy obecně. Někteří ekonomové mluví o krizi, ale nějaké názory říkají, že nebude tak veliká a výrazné ohrožení takových aktivit nehrozí. Nechci zde být prorokem. Uvidíme, jak to dopadne," přidal Konečný.

Problém s přeložením Eurobasketu nevidí ani reprezentační manažer Michal Šob, kterého příští rok v létě čeká s národním týmem přeložená kvalifikace olympijských her. "Posun o rok je nepříjemný především pro české fanoušky, protože se dočkají kvalitního basketu o rok později. Pro hráče si myslím, že to nemá zas takový rozměr," uvedl.

"Na druhou stranu některým hráčům je víc než dvacet let a může to na ně mít nějaký vliv. Nejvíc to může mrzet Pavla Pumprlu, protože bude zase o rok starší, ale já věřím, že nám ještě pomůže. Jinak si myslím, že tým by to zásadně ovlivnit nemělo," naznačil Šob, že národní tým se stále nevzdal naděje na služby bývalého kapitána, jenž po mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru.