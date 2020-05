Střeleckou soutěž basketbalistů vyhrál opavský Jurečka

Jurečka potvrdil roli favorita. Vyhrál základní část a v play off poté při střelbě z čáry trestného hodu, z trojek a z půlky si bez problémů ve čtvrtfinále a semifinále poradil s Davidem Škrancem a Josefem Potočkem z Pardubic. "Člověk si říká, že ruku má jednu z nejlepších, ale v soutěži se může stát cokoli," uvedl v tiskové zprávě Jurečka.

"Ty zhruba dvě minuty čistého času, co moje střelba v daném kole trvá, nemusí úplně vyjít. Dnes pro mě bylo klíčem čtvrtfinále. Tam když jsem postoupil, protože David Škranc by třeba při dvaceti daných trojkách mohl využít můj případný slabší den, to ze mě spadlo a už jsem si za šel za vítězstvím," dodal.

"Bylo to nejrychlejší play off v historii a ještě k tomu vyhrané. Pro mě je to tedy krásné završení nedohrané sezony. Aspoň někde tak v ní Opava zůstane zapsaná vítězně," přidal Jurečka, který se ve finále blýskl i trefou z půlky zády ke koši. "V tréninku už jsem to samozřejmě takhle proměnil. A při nácviku na základní kolo jsem dal snad i dva ze tří pokusů," uvedl.

Jurečka za vítězství dostal 30 tisíc korun a dalších 20 tisíc na charitu získal díky přesnému tipu na vlastní střelecký výkon. Poražený finalista Kroutil získal 20 tisíc a třetí Potoček deset tisíc korun.