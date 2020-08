Těším se na japonskou kulturu, hlásí basketbalista Auda

Pivot české reprezentace Patrik Auda se těší na vysněné angažmá v Asii. Basketbalový světoběžník si v dresu Jokohamy vyzkouší v Japonsku život už v šesté zemi mimo svůj domov. Třicetiletý odchovanec Brna se chtěl do tamní ligy vydat už loni, ale nakonec se z Itálie stěhoval do francouzského Boulazacu. Tentokrát už to jednomu ze strůjců loňského historické šestého místa českého týmu na mistrovství světa v Číně vyšlo.

"Tu myšlenku, že bych tam chtěl jít, jsem měl už několik let. Konečně se to povedlo. Mám z toho na jednu stranu strach, protože je to taková neznámá. Ale je to tak vždycky, když jsem šel hrát do nové země nebo do nového prostředí. Rozhodně se strašně těším a myslím, že to bude super zkušenost jak basketbalová, tak i do života," řekl Auda novinářům na závěr soustředění české reprezentace v Nymburce.

Angažmá v Asii si vysnil. "Už jsem byl dvakrát v Číně, loni na mistrovství světa a na univerziádě 2011. Samozřejmě Japonsko bude něco jiného, ale je tam trošku vidět ta podoba Asie. Hrozně mě to láká, chtěl bych vidět, jaký tam ten život je. Byl jsem čtyři roky na univerzitě v Americe, teď ve všech možných zemích po Evropě a chtěl jsem se zase podívat o něco dál, abych ten svět viděl celý," prohlásil.

Světoběžníkem už přes deset let

Brněnský odchovanec se vydal do zahraničí už v roce 2009. Rok strávil na Canarias Basketball Academy na Tenerife, pak čtyři sezony působil v zámoří v celku Seton Hall Pirates v NCAA, potom vystřídal polské kluby Kutna, Koszalin, Radom, mezitím hrál ve Španělsku za Manresu a před Boulazacem stihl angažmá v italské Pistoie.

"Kultura a lifestyle v Japonsku bude něco jiného než v Evropě. Mám zkušenost, že v každé zemi mi to do života dalo hrozně moc, a začal jsem svět vidět z jiného úhlu. Hrozně se těším," doplnil Auda.

V Číně by to pro mě asi nebylo vhodné, říká

V Asii viděl pro sebe možnost uplatnění právě v Japonsku. "Na rozdíl od Číny, kam chodí hráči z NBA nebo bývalí z NBA, tak Japonsko je pro mě takové víc možné. Zároveň jsou tam dobré peníze. Snažili jsme se tam s agentem sehnat nějaké angažmá, už loni jsem se tam bavil s jedním týmem, ale nakonec to bohužel nevyšlo," uvedl.

Povedené vystoupení na loňském mistrovství světa v Číně mu pomohlo. "Trenér Jokohamy je Američan (Kyle Milling) a vím, že když se s ním můj agent bavil, tak říkal, že sledoval z mistrovství světa hodně zápasů," podotkl Auda.

Agenta má z Řecka

Podrobnější informace má od další agenta společnosti Octagon, která jej v osobě Phillipa Paruna zastupuje. "Je sice z Řecka, ale má tam několik hráčů, jezdí tam a zná ligu, tak od něho získávám nejvíc informací. Je prý hodně těžké se do té ligy dostat, protože si tam neradi pouští nové lidi," uvedl Auda.

"Můžou být teď tři cizinci na tým a na zápas být převlečení dva. Radši podepisují hráče, kteří v té lize byli a osvědčili se, a jsou za to ochotní zaplatit víc peněz. Třeba za trojnásobek nebo pětinásobek, než když tam přišli první sezonu," popsal.

K podpisu smlouvy došlo až teď

Informace o Audově odchodu z Boulazacu do Jokohamy se objevila už v polovině července, ale podpis roční smlouvy byl zveřejněn až tento týden ve středu. "Bylo to takové složitější. Myslel jsem, že se vrátím do Francie. Měli jsme podepsaný takový příslib o budoucí smlouvě, ale bohužel za několik posledních měsíců jsem žádnou konkrétní smlouvu nedostal a nepodepsal," popsal Auda situaci.

"Během té doby přišla tato nabídka, a když byla možnost se z toho příslibu dostat, tak jsme si s agentem řekli, že do toho půjdeme a oznámili to na FIBA. Ta uznala, že na tom není nic špatného a můžu odejít, že to nebyla právoplatná smlouva a klub ve Francii nemůže držet můj přestupní list," dodal Auda.

Kvůli koronaviru se Audův přesun do Japonska opozdí

Zatím nemá vzhledem k omezením kvůli šíření nemoci covid-19 jasno, kdy do Japonska odletí. Auda má informace, že minimálně do půlky srpna se tam ještě cestovat nesmí. "Ta situace tam není úplně špatná, celkově měli okolo 20 tisíc nakažených. Bývají víc opatrnější, třeba to potrvá ještě přes září, ale doufám, že se to otevře co nejdřív, abych tam mohl odjet trénovat," podotkl.

Podobně jako ve Francii bude sám, ale během sezony už zaregistroval velký zájem o možnost návštěvy z rodiny i od kamarádů. Zatím se učí základy japonštiny. "Umím pár slovíček, třeba pozdravit. Budu se muset ještě něco naučit, protože podle mě angličtina tam nebude úplně na všech místech," řekl Auda.

Další podrobnosti bude zjišťovat až v Jokohamě. "Vím jen, že nebudu mít auto, což bude poprvé za roky, co jsem někde hrál. Asi to jednak není potřeba a za druhé je tam to řízení na druhé straně než u nás. Ty detaily moc nevím, uvidím všechno, až přijedu tam," dodal Auda.