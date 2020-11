Rubio po dalším trejdu bude hrát za Minnesotu, v níž v NBA začal

Španělský rozehrávač Ricky Rubio se tři dny po výměně do Oklahomy stal v NBA součástí dalšího trejdu, který z něj znovu po třech letech udělal basketbalistu Minnesoty. Timberwolves jej podle zámořských médií získali poté, co do týmu Thunder poslali srbského křídelního hráče Alekseje Pokuševského, jehož ve středečním draftu získali jako 17. v pořadí.