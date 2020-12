Nymburk po týdnu opět porazili Brno, Kolín dal 19 trojek

Nymburk po vyrovnaném poločase rozhodl v nástupu do třetí čtvrtiny, v němž si vypracoval až patnáctibodové vedení. Lídrem favorita byl belgický reprezentant Retin Obasohan, autor 26 bodů. V domácím dresu zaznamenal Viktor Půlpán double double za 17 bodů a 10 doskoků, o dva body více dal Šimon Puršl.

"Byl to dobrý zápas, velký boj. My se snažíme dostat zpět do našeho ideálního rytmu před zápasy v Lize mistrů a je pro nás dobře, když nás někdo takhle prověří," konstatoval trenér Nymburka Oren Amiel. "Byl to skoro identický zápas jako na naší palubovce. Soupeř se držel dvě čtvrtiny, ale pak jsme trochu zrychlili hru. Zatím to ale nevydržíme celých 40 minut," doplnil pivot Petr Benda.

Kolínští v Ostravě trefili 19 tříbodových košů a stanovili nové maximum sezony. Jen dvě trojky je dělily od absolutního rekordu Nymburka z května 2018. Každý hráč z kolínské základní pětky dal nejméně 13 bodů, Devante Wallace se i díky pěti trojkám dostal na 22, kapitán Adam Číž trefil šest tříbodových košů a zapsal dohromady 20 bodů. Se 110 nastřílenými body Středočeši vyrovnali klubový rekord.

Domácím nebyl nic platný supervýkon Zanea Watermana, který zaznamenal 34 bodů a 11 doskoků. Justus Alleyn přidal 20 bodů, ale nikdo další dvouciferně neskóroval.

Tým Olomoucka vyhrál poprvé od úvodního kola, v němž porazil Děčín. Proti Pardubicím se 30 body zaskvěl David Pekárek, kapitán František Váňa přispěl 17 body a 10 doskoky. Pátou pardubickou porážku v řadě neodvrátil ani autor 29 bodů Tomáš Vyoral, domácí krátce vedli jen v průběhu druhé čtvrtiny.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 16. kolo: Hradec Králové - Ústí nad Labem 89:78 (18:11, 43:29, 72:52) Nejvíce bodů: Barač 22, Lošonský 13, O. Peterka 12 - Autrey 25, Fait 15, Hanes 11. Brno - Nymburk 92:101 (25:21, 48:51, 70:78) Nejvíce bodů: Puršl 19, Půlpán 17, Farský a Nehyba po 12 - Obasohan 26, Hruban 18, Prewitt 16. Pardubice - Olomoucko 76:88 (15:17, 35:40, 60:65) Nejvíce bodů: Vyoral 29, Michal Svoboda 13, Slanina 11 - Pekárek 30, Váňa 17, Bezbradica 13. Ostrava - Kolín 85:110 (20:25, 31:53, 63:75) Nejvíce bodů: Waterman 34, Alleyn 20, P. Bohačík a Heinzl po 7 - Wallace 22, Číž 20, Machač 17.