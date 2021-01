Basketbalisté Svitav natáhli vítěznou sérii

Svitavy doma oplatily Slunetě listopadovou porážku o dva body z Ústí. Táhnul je kapitán Roman Marko, jenž si i díky pěti úspěšným trojkám připsal 21 bodů, které doplnil osmi asistencemi. V dresu poražených, kterým chyběli zranění Michal Šotnar a Spencer Svejcar, nastřílel 20 bodů Lamb Autrey.

Domácí trenér Lukáš Pivoda byl rád za vítězství, ale svěřence i kritizoval. "V obraně nás hlavně tížila obrana jeden na jednoho, kdy jsme nestíhali na nohách Autereyho a Hanese. Dostávali jsme lehké koše. V útoku nás srážela naše hloupost a stupidní ztráty. My jsme udělali 20 ztát a z toho minimálně polovina úplně nesmyslných a zbytečných," řekl Pivoda, jehož tým bude chtít natáhnout vítěznou sérii v sobotu v Hradci Králové. "Budeme se tam snažit předvést lepší výkon, protože tento by na vítězství nestačil," dodal.

Ústí si připsalo třetí porážku za sebou a jeho trenér Antonín Pištecký viděl mezi týmy dva hlavní rozdíly. "První věc je provedení samotných fragmentů útoku, kdy byly totožné situace na obou stranách, ale domácí mají kvalitu, a to provedení bylo trošičku lepší. V basketbalu to stačí k tomu, aby se objevila otevřená střela. A tím se dostáváme k druhému důvodu, proč jsme prohráli. Je to střelecká úspěšnost domácích. Pálili s vysokou úspěšností za tři body a to je znát," řekl kouč Slunety, jež bude v sobotu hostit čtvrtý Kolín.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 17. kolo: Svitavy - Ústí nad Labem 83:72 (22:20, 46:36, 62:55) Nejvíce bodů: Marko 21, Svoboda 17, Bujnoch a Dragoun po 11 - Autrey 20, Pecka 18, Hanes 15.