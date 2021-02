Nymburk a Hradec Králové se utkají o finále basketbalového poháru

Duel dvou nejlepších ligových celků Nymburka a Opavy zahájily oba kluby střeleckým představením, svěřencům Petra Czudka se ale po vyrovnané první čtvrtině přestalo dařit. Nymburk navíc díky široké sestavě držel rychlé tempo a tlak. Opava se ještě ve třetí čtvrtině ubránila stovce, v poslední části ale inkasovala dalších 29 bodů.

"Bylo to o jednom mužstvu, a to o Nymburku, který má opravdu skvělý tým a koncentrovaně do nás šlapal. Možná v první čtvrtině jsme byli vyrovnaným soupeřem, ale potom už nás v rotaci těch deseti hráčů zašlapali do země," uznal trenér Opavy Czudek, jenž se od první čtvrtiny musel obejít bez zraněného Slavíka a od třetí bez vyfaulovaného Gniadeka.

USK sice proti Hradci Králové ovládl úvodní čtvrtinu, v níž se o 13 z celkových 22 bodů postaral Sehnal, Východočeši pak ale přešli na zónovou obranu a z rychlých protiútoků začali zápas otáčet. Pražanům se přestala dařit střelba, náskok Sokolů narostl až na 15 bodů a v závěru si vedení i v užší rotaci pohlídali.

"Pro náš klub je to samozřejmě velký úspěch být mezi nejlepšími čtyřmi v poháru. V sobotu to v semifinále bude velká škola, ale nedáme jim to zadarmo a v neděli se pokusíme poprat o medaili," řekl trenér Hradce Králové Lubomír Peterka. "Myslím, že USK nás i trochu podcenil. Vůbec si nevěděl rady s naší zónou a hodně chyboval. A i když jsem to odehrál na sedm hráčů, ukázalo se to jako správná volba," dodal.