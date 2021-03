Basketbalisté Nymburka prohráli poločas, ale Brno nakonec zdolali

Nymburk znovu postrádal zraněné opory Vojtěcha Hrubana a Petra Bendu, navíc chyběl i nemocný Luboš Kovář. Brno bez hlavního trenéra Lubomíra Růžičky, jenž je v karanténě, vyhrálo první poločas 45:43 a v domácí šatně to o přestávce vřelo.

"V poločase na nás křičel trenér, Paly (Palyza) na nás křičel, Retin (Obasohan) na nás křičel a přineslo to efekt," uvedl po zápase nymburský Stephen Zimmerman, jenž byl s 11 body, 17 doskoky a 6 asistencemi nejužitečnějším hráčem zápasu.

Nymburk se vrátil na hřiště po pauze jako vyměněný a vyhranou třetí čtvrtinou 30:13 prakticky rozhodl o vítězství. Nejlepším domácím střelcem byl Obasohan s 19 body, brněnský Javion Blake zaznamenal 23 bodů.

"Trenéra máme v karanténě a ještě ráno jsme nevěděli, zda tento zápas budeme hrát. To moc mentálnímu nastavení nepomůže. Do prvního poločasu jsme vstoupili dobře, Nymburk vypadal trochu unaveně, my jsme chtěli běhat. Dokázali jsme dávat jednoduché koše a do poločasu nám to vycházelo. Bohužel vstup do druhého poločasu jsme nezvládli, začali jsme ztrácet jak na doskoku, tak jsme dělali hloupé ztráty. To si proti Nymburku nemůžeme dovolit," řekl brněnský kouč Martin Vaněk a uvedl, že v pátek se už trenér Růžička vrátí k týmu.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 4. kolo nadstavby, skupina A1: Nymburk - Brno 98:82 (22:20, 43:45, 73:58) Nejvíce bodů: Obasohan 19, Harding 16, Palyza 12 - Blake 23, Puršl 13, Bálint a Georgiev po 11.