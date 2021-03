USK vyhrál duel o čtvrté místo s Brnem, Hradec zdolal o bod Ústí

Basketbalisté Nymburka v semifinále play off.

Na Folimance se oba soupeři vrátili do soutěže po dvoutýdenní pauze zaviněné odklady kvůli koronaviru. Po třech čtvrtinách vedlo Brno 48:40, ale domácí si hned v úvodu poslední části šňůrou 10:0 vzali vedení zpět. V závěru Jan Štěrba trojkou vyrovnal na 64:64 a rozhodující koš dal v úvodu poslední minuty těžkou střelou Ondřej Sehnal.

"Na obou týmech bylo vidět, že liga je ve složité situaci. Čtrnáct dní jsme nehráli a někteří hráči prostě ztratili herní rytmus. Proto bylo velmi nízké skóre," uvedl brněnský kouč Lubomír Růžička. "Měli jsme dobrou třetí čtvrtinu, bohužel v poslední části jsme vůbec nevyřešili Honzu Štěrbu a to mě mrzí. Ten vrátil USK do hry a překlopil výhru na jejich stranu. Poslední střela nám nepadla, štěstí se od nás odklonilo. Nezbývá než bojovat. Po vzájemných zápasech máme plus bod, ztrácíme dvě výhry na USK a teď budeme z pěti kol hrát čtyřikrát doma."

Také Sehnal, s 29 body nejlepší střelec zápasu, chválil svého spoluhráče Štěrbu. "Podle mě nám zápas vyhrál. Vrátil nás do zápasu, dal nám vedení, uklidnil nás trošku. Ta výhra jde jasně za ním," prohlásil. Štěrba nasbíral 20 bodů, v týmu Brna měl 24 bodů Javion Blake.

Napínavou koncovku v Hradci Králové rozhodl pro domácí Nemanja Barač, který 19 sekund před závěrečnou sirénou proměnil koš a následný trestný hod za faul Gligorieho Rakočeviče. Ústí nepomohl ani výkon Lamba Autreyho, jenž dal 27 bodů a připojil 10 doskoků.

Nejlepším střelcem dne byl David Pekárek, jenž 30 body přispěl k vítězství Olomoucka v Ostravě 96:84, když odehrál celý zápas bez střídání.