Brněnští basketbalisté proti USK vyrovnali, Opava porazila Hradec i podruhé

Zápas v Opavě byl jasnou záležitostí. První koš sice dali hosté, ale pak se jen složitě dostávali přes obranu Slezanů. Domácí v žádné čtvrtině neinkasovali ani dvacet bodů, navíc stříleli s téměř šedesátiprocentní úspěšností z dvoubodové vzdálenosti. K tomu trefili 12 trojek a na začátku poslední části vedli o 30 bodů (68:38).

"Dnes to bylo jednodušší utkání, my jsme od začátku vedli a nepřipustili soupeře ke kontaktnímu skóre. Chyběl jim Barač a to bylo znát jak v útoku, tak v obraně," řekl opavský pivot Miroslav Kvapil, s 15 body nejlepší střelec zápasu.

V Brně téměř celý první poločas vedli hosté, ale od stavu 30:37 v předposlední minutě druhé čtvrtiny na dlouho vypadli z role. Brňané jim nasázeli 26 bodů za sebou, přičemž třetí čtvrtinu zahájili dvacetibodovou šňůrou a dvouciferný náskok pak už v klidu uhájili. Jejich lídrem byl finský křídelní hráč Aapeli Alanen, který ve třech dosavadních startech nastřílel maximálně čtyři body, tentokrát jich poprvé jako hráč základní sestavy dal 19 i s pomocí čtyř trojek. Těch Brňané trefili celkem třináct.

"Ve třetí čtvrtině jsme drželi USK asi sedm minut bez bodu a tam se lámal zápas," konstatoval asistent brněnského kouče Martin Vaněk. "Ve druhé půlce se projevila naše menší rotace, nebyla energie, koncentrace. Brno mělo víc hráčů, lepší střelbu než minule, kdy netrefovalo za tři body," uvedl trenér USK Dino Repeša.

Série budou pokračovat v sobotu, týmy si vymění pořadatelství.