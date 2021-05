Od basketbalistů USK odchází nejlepší ligový trenér Repeša

"Dinovi bychom chtěli poděkovat za přínos, který našemu klubu dal a jakou práci s naším týmem odvedl. Kromě výsledků a výkonů v KNBL jsme chtěli profilovat mladé hráče a celkově posunout klub dopředu. V České republice působilo málo trenérů s takovým systematickým přístupem a basketbalovým know how. Náš mladý tým si pod jeho vedením získal respekt a renomé týmu, který je připraven poprat se o každou výhru bez ohledu, zda hraje proti Nymburku nebo poslednímu týmu tabulky," uvedl generální manažer USK Petr Jachan v tiskové zprávě.

Loni Repeša dovedl pražský tým do finále Českého poháru, v němž podlehl favorizovanému Nymburku až po prodloužení. "Dali jsme Dinovi šanci v 26 letech nastartovat jeho ambiciózní trenérskou kariéru, která bude jistě úspěšná. Nyní budeme Dino i klub hledat nové výzvy. Jsem rád, že jsme pro český basketbal objevili dalšího zajímavého trenéra, jehož mise výrazně obohatila nejen náš klub, ale i český basketbal," řekl Jachan.

Chorvatský kouč by měl v české soutěži pokračovat. "Chtěl bych poděkovat vedení klubu za to, že mi dali důvěru vést tým. V té době mi bylo sotva šestadvacet let a pro klub to bylo odvážné rozhodnutí. Pokud se na to podívám zpětně, myslím, že jsem jejich důvěru splatil a jsem pyšný na to, co se nám podařilo na hřišti i mimo něj," řekl Repeša, jehož otec Jasmin vedl řadu klubů v Evropské lize i chorvatskou reprezentaci.