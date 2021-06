Novým trenérem basketbalistů Nymburka bude Aleksander Sekulič

"Po čtyřech úžasných letech v Nymburce mě moc těší, že se mohu stát hlavním trenérem. Beru to jako pokračování skvělé práce, kterou v klubu odvedl Oren Amiel. Obzvláště poslední dvě sezony byly velmi úspěšné, což mi dává optimismus pro nadcházející sezony, ale je to pro mě také závazek pokračovat v této dobré práci," uvedl na klubovém webu Sekulič. Sám si nyní vybere nového asistenta, spolu s ním zůstane v týmu i kondiční trenér Ričardas Reimaris.

Nymburk pokračuje v dlouholeté tradici, podle níž pozici hlavních koučů přebírají pravidelně dosavadní asistenti. Sekuličův předchůdce Amiel například pomáhal Ronenu Ginzburgovi, ten zase předtím asistoval Mulimu Katzurinovi.

"Nechceme přivádět někoho zcela neznalého našeho prostředí. V minulosti se nám vždy osvědčila návaznost, kdy se asistenti posouvali na pozice hlavních trenérů. Proto byl Saša Sekulič naše první volba a jsme rádi, že i on se rozhodl s námi další dvě sezony pokračovat," uvedl výkonný ředitel klubu Ondřej Šimeček.

Třiačtyřicetiletý Sekulič se věnuje trenérské dráze od 20 let a do týmu českého mistra přišel v roce 2017. V minulosti vyhrál například s Krkou Novo Mesto slovinskou ligu a Superpohár. Minulý rok se stal koučem slovinské reprezentace, kde působí aktuální superhvězda NBA Luka Dončič.

"Známe jeho kvality nejen basketbalové, ale i lidské a to byl pro nás rozhodující faktor. Je opravdu kapacitou ve svém oboru, o čemž svědčí i to, že mu byl svěřen i slovinský národní tým. A to není trenérský post, který by bylo snadné získat," dodal Šimeček.