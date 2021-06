Peterkovi přestup do Německa pomohl a teď vyhlíží šanci na olympiádu

S větším sebevědomím vstupuje do olympijské kvalifikace v Kanadě Martin Peterka. Šestadvacetiletý basketbalista byl jednou z opor národního týmu v přípravných duelech a pochvaluje si, že mu pomohl i loňský odchod z Nymburka do německého Braunschweigu. Dva roky poté, co se podílel na historickém šestém místě na mistrovství světa v Číně, se těší na boje o Tokio.

"Vím, že ta vidina vypadá strašně. V kvalifikaci je šest silných týmů a postupuje jen jeden. Šance ovšem je. Hlavní bude postoupit z první skupiny, což se může zdát jednoduché, ale budeme muset k tomu přistoupit zodpovědně. Pak už přijdou vyřazovací zápasy buď anebo, a tam se může stát cokoliv," uvedl při setkání s novináři Peterka.

Odchovanec Pardubic má za sebou první sezonu v zahraničí, kam přestoupil po pěti letech z mistrovského Nymburka. V Braunschweigu se stal jedním z důležitých hráčů a sám ocenil, že se v cizím prostředí zase herně posunul.

"Byl jsem spokojený. Myslím, že to bylo dobré rozhodnutí odejít z Nymburka. Ač jsem tam zažil krásných pět let a byla to obrovská zkušenost, cítil jsem, že bych potřeboval už nějakou novou výzvu. Podle mě jsem si vybral dobře, protože německá liga je hodně dobrá. Začal jsem si víc věřit a od února jsem byl s tím, co jsem předváděl, spokojený," hodnotil Peterka.

Český basketbalista Tomáš Satoranský během přípravného utkání basketbalové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Zahraniční angažmá mu dodalo větší sebevědomí. "Určitě to bylo znát. Byl tam i specifický trenér, který s námi o všem mluvil. Ta sebedůvěra mi možná trochu chyběla," přiznal. "Nevím, jestli se člověk naučil něco kdovíjak převratného, ale ten přístup k trénování je tam jiný a i samotná liga je tam lepší než v Česku. Člověk musí fungovat na vyšší úrovni a pomůže to. Rok v Německu mě určitě posunul," pochvaloval si.

Znát to bylo v nedávné přípravě před olympijskou kvalifikací, kde Peterka patřil k hlavním tvářím. Na turnaji v Hamburku se podílel proti Tunisku 15 body na výhře 85:55, předtím proti Němcům dal 11 bodů. "Vím, že v kvalifikaci asi nebudu hrát tolik jako v přípravě, ale i když půjdu na hřiště na pár minut, budu se snažit podat co nejlepší výkon," řekl Peterka.

Po konci roční smlouvy v Braunschweigu bude hrát i další svůj osud. "Nevím, jestli se tam vrátím. Loučili jsme se v dobrém a že by možná měli zájem, abych pokračoval, smlouvu ale zatím nemám. Dá se říct, že tak budu hrát na olympijské kvalifikaci o nové angažmá," usmál se.

Hned na úvod kvalifikace o Tokio čeká tým v noci na čtvrtek Turecko, které Češi porazili před dvěma lety na MS. Následně vyzvou Uruguay a v případě postupu do vyřazovací fáze Řecko či Kanada. "Řecko a Turecko to možná budu cítit jako pomstu za mistrovství světa. Zvláště Turci nás chtějí porazit za každou cenu. Pro nás je hlavní postoupit ze skupiny, a pak už to bude o jednom zápase. Stát se může cokoliv," dodal Peterka.